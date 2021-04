Apex Legends dépasse la barre des 100 millions de joueurs

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! pic.twitter.com/FlINru0lx5 — Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Le battle royale développé par Respawn continue de séduire des joueurs, avec de nouveaux qui tentent l'expérience chaque jour. Grâce à sa récente sortie sur Nintendo Switch, de nombreux utilisateurs ont pu découvrir l'expérience d'Apex Legends,. À l'époque, 25 millions de joueurs s'étaient rendus sur le champ de bataille en l'espace d'une semaine et 50 avaient lancé au moins une partie en un mois.Avec ces chiffres,. D'ailleurs, Respawn ne compte pas se reposer sur ses chiffres et va continuer à apporter du contenu pendant encore quelque temps, commençant par la saison 9, qui devrait commencer son teasing « au cours des prochains jours ». Nous savons toutefois déjà que du contenu relatif à Titanfall sera de la partie , tout comme un nerf de Lifeline Néanmoins,, pour proposer autre chose qu'un battle royale. Un mode Arène, qui a leak et a été teasé, pourrait arriver plus tard dans l'année