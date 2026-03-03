Apex Legends et Gundam signent une collaboration XXL

L'univers de Gundam percute Apex Legends le 10 mars. Avec une carte Lune brisée métamorphosée, des modes de jeu inédits et des skins exclusifs, cet événement temporaire s'annonce historique pour les fans de mechas et les joueurs en quête de nouvelles stratégies.

Une transformation radicale pour Lune brisée

Des capacités Joker dévastatrices

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Skins légendaires et arsenal mythique











avec des transformations massives de la carte Lune brisée et des modes de jeu explosifs. Cet événement temporaire promet de bouleverser les habitudes des joueurs avec des mécaniques inédites et des objets de collection très attendus.. Les joueurs découvriront une version de Lune brisée ravagée par les combats de mechas. Le décor est désormais parsemé d'armures mobiles détruites et dominé par de gigantesques statues escaladables du Wing Gundam. Dans les cieux, des vaisseaux s'affrontent sans relâche, offrant une toile de fond épique aux affrontements terrestres.Cette mise à jour ne se contente pas de modifier l'esthétique.. Le fusil broyeur, disponible dans les packs de soutien, permet de s'envoler pour effectuer des reconnaissances aériennes, de scanner les ennemis à travers les murs et de tirer des rayons laser capables de transpercer les abris.Le gameplay s'enrichit de nouvelles mécaniques redoutables. Les escouades pourront déployer des patrouilles de drones pour absorber les dégâts ou traquer les adversaires imprudents. Les affrontements au corps à corps et à distance prennent une nouvelle dimension avec des atouts mortels avec l'ajout du fouet d'Epyon pour offrir une capacité d'attraction magnétique en mêlée.À cela s'ajoutent la salve Heavyarms qui déclenche des frappes de missiles, ou encore le sacrifice Zéro, une autodestruction punitive déclenchée lors d'une mise au sol. Les plus stratèges opteront pour la renaissance Zéro, offrant une seconde chance inespérée via une fuite dans le Vide.L'événement brille également par son contenu cosmétique, comme toujours. Huit Légendes reçoivent des tenues sur mesure, pensées selon leur personnalité. Valkyrie enfile l'armure du Wing Gundam Zero, tandis que Revenant incarne le redoutable Deathscythe Hell. Les amateurs d'armes ne sont pas en reste avec huit nouveaux skins,De deux objets mythiques, le sabre à faisceau et le fouet thermique d'Epyon, sont aussi de la partie, tous deux disponibles dans des packs d'événement dédiés. Une boutique de récompenses gratuite permettra aussi de débloquer un skin épique pour Sparrow inspiré de Char Aznable en accumulant des médailles. Rendez-vous dès le 10 mars, pour profiter de tout cela.Enfin,. Les précommandes ouvriront le 18 mars, clôturant en beauté cet hommage ambitieux à l'animation japonaise.