Apex Legends bat un nouveau record de joueurs (Steam), avec la saison Dissidence

En ce début de mois de février,. Très souvent, ces lancements de saisons permettent au battle royale de voir son nombre de joueurs augmenter, étant donné qu'ils sont très nombreux à souhaiter découvrir les nouveautés, et notamment la nouvelle Légende. Pour Dissidence,Si le nombre est déjà impressionnant, il l'est encore plus lorsque nous savons que sur PC, une grande partie de la communauté joue par le biais d'Origin, plateforme d'Electronic Arts, puisqu' Apex Legends n'était, jusqu'en novembre 2020, pas disponible sur Steam. Ce nouveau record s'explique également par l'ajout d'un mode temporaire dans Apex Legends, le mode Contrôle , similaire à de la capture de drapeau. Jouable en 9 contre 9, il propose une toute nouvelle expérience, qui pourrait bien séduire les joueurs et devenir permanent par la suite.En attendant, nous rappelons que le patch notes de la saison Dissidence est disponible ici , si vous souhaitez découvrir toutes les nouveautés. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, nous rappelons qu' Apex Legends est disponible en free-to-play, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.