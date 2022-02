Apex Legends : Mode Contrôle, tous les détails

Détail du mode Contrôle dans Apex Legends

À l'occasion de la sortie de la saison Dissidence, la douzième d'Apex Legends, le 8 février 2022, les joueurs auront la possibilité, dans les trois semaines qui suivent,. Afin d'être totalement prêt avant d'entrer dans l'Arène, ou plutôt dans les Terres Sauvages, voiciCe mode permet aux joueurs de découvrir une nouvelle façon de jouer à Apex Legends, sur plusieurs points. Le plus gros changement, outre l'objectif initial,, augmentant drastiquement la taille des équipes. De fait, la tactique et le gameplay seront bien loin des habitudes du battle royale et les cartes sont totalement rabattues. Chaque Légende aura son mot à dire.Vous l'aurez deviné,, dans le but de marquer des points. La première équipe qui arrive à 1250 points remporte la partie. Évidemment, la mort dans Contrôle n'est pas définitive. Vous réapparaissez quasiment dans la foulée, paraît à repartir au combat.. Vous pourrez changer de Légende et/ou d'équipement après chaque mort.Toutefois, pour ajouter un peu de piment à ces affrontements déjà nerveux, des événements aléatoires et limités viendront semer le trouble sur le champ de bataille, alors que les largages aériens permettent d'obtenir des armes plus puissantes, pour bouleverser le cours de la partie.Le contrôle de certaines zones, par exemple la zone centrale, vous donne des avantages non négligeables, notamment pour la réapparition. Si de base elle se fait dans votre camp, vous pourrez réapparaître de façon avancée, et donc gagner du temps, si votre escouade contrôle la base au centre de la carte. L'objectif est évidemment de contrôler les trois points, afin d'engranger un maximum de points.Pour finir avec les spécificités du mode Contrôle, sachez qu'une côte auprès du public est présente. L'objectif est de la faire progresser, avec des actions héroïques, afin d'accéder à des armes de plus en plus puissantes, et un ultime plus dévastateur. Cette côte se réinitialise à chaque mort.Le mode Contrôle se joue sur deux cartes différentes : Hammond Labs sur Olympus et Baromètre dans la Zone d'orage.Disponible dès le 8 février, pour une durée de trois semaines, il n'est pas impossible que le mode fasse son retour plus tard, si la communauté d'Apex Legends l'apprécie.