Discord Animal Crossing: New Horizons France

Partagez vos idées de décorations intérieurs ou d'agencements extérieurs de vos îles.

Partagez les QR codes de vos plus belles créations vestimentaires.

Proposez vos objets à l'échange ou passez une annonce pour un objet bien précis que vous recherchez : meubles, tapisseries et sols. fossiles, œuvres d'art et musiques de KK. fruits, fleurs, buissons et services d'arrosage. plans de craft, matériaux de construction et services de crafting. vêtements et accessoires, et bien plus encore...

Recherchez et partagez les cours du navet.

Proposez ou recherchez un villageois spécifique.

Partagez votre Dodo code ou code ami et votre code onirique.

Participez à des giveways vous permettant de repartir avec des lots d'items ou des Clochettes.

Participez à des ventes aux enchères régies par des Commissaires Priseurs où tout le monde ressort gagnant.

La licence Animal Crossing a toujours été prisée par une communauté investie. Cependant, New Horizons, sorti le 20 mars 2020, a réussi, grâce à la pandémie du COVID-19, à charmer des dizaines de milliers de joueurs qui n'auraient certainement pas été attiré par le titre dans d'autres conditions.Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Animal Crossing: New Horizons propose une pléthore d'objets, parmi lesquels nous retrouvons des meubles, des tapisseries, des vêtements... De ce fait, certains amateurs du jeu se sont motivés pour lancer des communautés francophones sur les différents réseaux sociaux populaires. Naturellement,a été grandement privilégié, au vu des nombreuses fonctionnalités utiles offertes par le logiciel, et sera, sans aucun doute, un outil pratique pour proposer une quantité d'activités aux membres, en plus de les aider à trouver et à échanger les objets et/ou villageois dont ils rêvent.C'est pour toutes ces raisons que lea été créé, en ayant pour objectif de rassembler et de former une grande communauté de joueurs, pour que chaque membre puisse y trouver son compte et discuter avec d'autres personnes qui partagent les mêmes passions pour Animal Crossing. Que vous soyez un joueur occasionnel ou bien plus investi, tout en souhaitant rester informé de l'actualité d'Animal Crossing, ledevrait répondre à l'entièreté de vos attentes.Voici quelques-unes des fonctionnalités et activités que vous retrouverez sur ce dernier :