Animal Crossing: New Horizons : Dodo Code et code ami

Vous pouvez, grâce au Dodo Code et au code ami, recevoir et rendre visite à de nombreuses personnes, dans le but d'échanger vos ressources dans Animal Crossing: New Horizons. Vous pouvez partager vos codes et retrouver ceux des autres via cet article.

Comment fonctionnent le Dodo Code et le code ami ? Le Dodo Code Pour utiliser le Dodo Code, rien de très compliqué, puisque vous devez vous rendre à votre aéroport, situé au sud de votre île, et de parler à Morris, la personne qui tient le guichet. Vous devez sélectionner « Jeu en ligne » et « inviter par Dodo Code » pour profiter de cette fonctionnalité. Cela permet de filtrer les personnes ayant accès à votre île, et de ne pas voir débarquer n'importe qui.



Le code ami Contrairement au Dodo Code, le code ami n'a pas de lien avec Animal Crossing: New Horizons, mais directement avec votre console. Pour le trouver, vous devez, à partir du menu de la Nintendo Switch, allez sur votre profil en haut à gauche de l'écran et, à ce moment-là, vous devrez le voir apparaître dans l'onglet « Profil ». Pour entrer le code d'un de vos amis, dirigez vous dans l'onglet « Ajout d'ami » puis entrer le code souhaité. Vous pouvez vous aider de notre galerie ci-dessous pour trouver et partager votre code ami, ou en entrer un.



Partagez votre Dodo Code et code ami Pour trouver d'autres personnes avec qui jouer, n'hésitez pas à partager votre Dodo Code et votre Code Ami dans l'espace commentaires ci-dessous. Que ce soit pour mettre la main sur des fruits, échanger des ressources, des objets, ou tout simplement pour faire visiter votre île ou en découvrir d'autres, vous trouverez forcément votre bonheur. N'hésitez pas à indiquer ce dont vous avez besoin, ou ce que vous pouvez échanger/donner.



