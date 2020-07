Comment trouver son code Onirique ?

Comment fonctionne le Code Onirique dans New Horizons ?

Partagez et trouvez des Codes Oniriques

Depuis la mise à jour du 30 juillet d', de nombreuses nouveautés sont disponibles, dont le monde des rêves, mis en place par Serena, qui fait donc son grand retour. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs peuvent se rendre sur les îles des joueurs du monde entier et découvrir de nouveaux coins de paradis. Vous pouvez également accueillir des joueurs grâce au monde des rêves. Notez toutefois que les actions des joueurs sur votre île, ou les votre sur une autre île, ne seront pas sauvegardées. Cependant, pour profiter de tout cela, vous allez avoir besoin d'unLe, obligatoire pour que des joueurs viennent découvrir votre île via le monde des rêves, s'obtient auprès de Serena. Rendez-lui visite et parlez-lui afin qu'elle vous en attribue un. Si vous ne l'avez pas noté, ou que vous l'avez perdu, sachez qu'il est possible de le retrouver directement via le NookPhone, dans la partie Passeport. Vous pouvez, si vous souhaitez que d'autres joueurs découvrent votre île, partager cedans l'espace commentaire ci-dessous.Pour utiliser un, vous devez obligatoirement être membre du Nintendo Online, auquel cas la fonctionnalité ne sera pas disponible. Si tel est le cas, vous devrez placer le lit reçu en guise de cadeau de la part de Serena (dans la boîte aux lettres) dans votre maison. Couchez-vous et cliquez sur « Je veux rêver » lorsque Serena vous parlera. C'est à ce moment que celle-ci vous demande d'entrer un, correspondant à l'île que vous souhaitez visiter.Si vous souhaitez partager lede votre île, ou alors en trouver pour rendre visite à d'autres joueurs pour visiter leur île, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire ci-dessous.