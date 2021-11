Animal Crossing: New Horizons : Quand sera disponible la mise à jour 2.0 ?

Quand sera disponible la mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons ?

Pendant que certains joueurs tentent tant bien que mal de redéfinir certaines parcelles de leur île pour accueillir comme il se doit la mise à jour gratuite d' Animal Crossing: New Horizons , d'autres se demandent quand sera-t-elle véritablement disponible.Même si Nintendo a annoncé une parution àpour la mise à jour gratuite et le DLC Happy Home Paradise , il est toujours assez difficile de savoir quand exactement les nouveautés seront disponibles sur nos consoles Nintendo Switch.Toutefois,publie cependant les mises à jour de ses jeux, et notamment en Amérique du Nord, la veille de leur date de sortie officielle. Concernant, ses anciennes mises à jour étaient disponibles généralement aux alentours de 20h dans le pays (8 p.m. ET), soit 01:00 du matin heure française. De ce fait,chez nous à la date du 5 novembre.Vous pourrez vérifier tout cela à la minute près via le site d'assistance de Nintendo of America qui communiquera les informations en temps voulu.Pour rappel, la mise à jour 2.0 introduira plusieurs nouveautés comme le retour deet du, mais aussi une extension deainsi que la possibilité de créer son potager et apprendre de succulentes recettes.sera quant à lui un DLC à part entière, et payant, qui permettra de découvrir un autre gameplay. Vous devez en effet travailler en équipe avec Lou et l'aider à répondre aux attentes des vacanciers qui voudront prendre un peu de bon temps sur un tout nouvel archipel.