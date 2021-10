Animal Crossing: New Horizons annonce le DLC Happy Home Paradise

Animal Crossing: New Horizons annonce Happy Home Paradise

Véritable première extension dsera l'occasion pour les joueurs de découvrir un autre aspect du titre et de rejoindre l'équipe des Villas de Lou.sera bien différent du jeu original. Les joueurs devront se rendre sur une toute nouvelle île comprenant une multitude d'îlots, et devront y concevoir. Pour cela, il faudra au préalablepour commencer à travailler sérieusement. Les clients auront des requêtes et des goûts bien différents des uns des autres, avec certaines spécificités.Pour répondre aux attentes, il faudra tout d'abord choisir un emplacement, puis les joueurs pourront décorer la maison selon les exigences des clients. Au fur et à mesure des requêtes exaucées, de nouvelles techniques de décoration seront disponibles, par exemple la possibilité de disposer des cloisons de séparation ou des piliers pour diviser les pièces. Le thème de la villa dépendra des goûts du client, et le jardin pourra également être décoré.D'autre part, lorsque les joueurs deviendront des décorateurs confirmés,, ou encore d'organiser une colocation.Au fur et à mesure du temps, les joueurs se rendront compte que l'archipel des Villas détient énormément de bâtiments abandonnés. Pour y remédier, ils pourront les restaurer pour y installer par exemple une école ou un restaurant.Par ailleurs, il sera également possible d'inviter des personnages bien spécifiques, et cela, grâce aux. Il sera en effet possible pour les joueurs de faire venir un personnage de son choix et de lui proposer l'une des villas de vacances. Marie a elle aussi le droit à un peu de repos.Enfin,durant les heures de dur labeur permettront aux joueurs de. L'occasion parfaite pour rénover sa maison, mais aussi de proposer ses services aux habitants.Le DLC d' Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise seraet est affiché au prix de 24,99 euros. Il paraîtra le même jour que la mise à jour gratuite , proposant entre autres le retour de Robusto et Amiral, mais aussi la possibilité d'avoir son propre potager.