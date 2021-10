Animal Crossing: New Horizons annonce le retour de Robusto et d'Amiral, et l'arrivée d'un potager

Animal Crossing: New Horizons accueille Robusto et Amiral

L'île de Joe s'agrandit

Animal Crossing: New Horizons se met au sport et à la cuisine

Encore plus de nouveautés

Les gyroïdes de retour

Quand sera disponible la mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons ?

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ceétait très attendu par les joueurs, et pour cause. Cela faisait plusieurs mois que le titre insulaire tournait un peu en rond. Toutefois, la donne va changer puisque le jeu va bénéficier d'une mise à jour gratuite au mois de novembre, avecElle marquera. Comme les rumeurs l'annonçaient, il sera situé dans le musée de Thibou, et les joueurs auront la possibilité de s'y détendre pour savourer un délicieux café préparé par notre barista. Par ailleurs, quelques nouveautés feront leur apparition, comme la possibilité de s'asseoir à une table avec les habitants de la ville, mais aussi avec les gérantes de la Boutique Doigt de Fée, ainsi que la possibilité de prendre un café avec ses amis en ligne.Par ailleurs,, ce voyageur et chanteur hors pair. Les joueurs pourront le rejoindre dans son petit bateau pour aller visiter quelques-unes de ses îles mystérieuses dont seul Amiral a la connaissance.D'autre part,. Joe a en effet décidé d'y installeravec l'aide de son amie. Pour cela, les joueurs seront mis à contribution et devront. Par la suite,trouveront refuge sur son île et proposeront leurs services pour la customisation de meubles. Enfin,sera également de retour pour prédire l'avenir, etse fera un plaisir de prendre soin de nos cheveux et de nous proposer de nouvelles coupes.Avec, nous allons pouvoir nous mettre au sport., et pour cela, rendez-vous sur la place du Bureau des résidents pour faire quelques exercices. Munissez-vous de vos JoyCon, et dégourdissez-vous les bras et les jambes avec les habitants de l'île, mais aussi avec vos amis.Une grande nouveauté arrive également dans la licence, avec. Pour cela, les joueurs auront à leur disposition des plants de tomates, des carottes, ou encore du blé, de la canne à sucre et des pommes de terre. Une fois la récolte effectuée, ils pourront se mettre aux fourneaux et dégainer leurs cartes de recettes pour préparer de savoureux plats, le tout directement chez eux.Par ailleurs,, avec la possibilité de changer, par exemple, l'heure de fermeture des boutiques, ou encore la possibilité d'avoir une ville très fleurie. D'autre part,pour les maisons, ainsi que l'agrandissement de l'espace de stockage. En parlant d'espace, les joueurs auront la chance de jouir d'un nouveau débarras pour y déposer quelques bricoles, mais aussi la possibilité d'aller retirer des clochettes grâce à un nouveau distributeur.Concernant la décoration et les objets à crafter,. En plus de cela, plusieurs nouveaux modèles seront disponibles, ainsi que la possibilité de décorer désormais le plafond des maisons avec des lumières ou des étagères suspendues.Le mode photo bénéficiera d'une nouvelle option avec la vue à la première personne afin de faire des clichés beaucoup plus près.Enfin,. Ils seront de nouveau disponibles, et pourront être déterrés les lendemains de pluie. Les joueurs pourront en faire la collection, et si par hasard ils tombent sur un fragment de gyroïde, il suffira simplement de l'enterrer et de l'arroser pour ensuite découvrir ce qui se cache sous terre. Animal Crossing: New Horizons va bénéficier d'une multitude de nouveautés encore, avec notamment la possibilité d'accueillir les habitants chez soi, se faufiler entre les meubles, crafter des échelles et les disposer contre des murs... Bref, nous aurons le droit à un énorme coup de fraîcheur.Sortez vos agendas et notez bien la date de. Celle-ci aura lieu, et sera bien évidemment disponible gratuitement.