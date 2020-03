Les îles mystères font partie des nouveautés de ce nouvel opus, et sont plus ou moins nombreuses et différentes. Nous vous avons listé les différentes îles qui peuvent être trouvées, ainsi que ce qu'elles y cachent.

Comment se rendre sur une île mystère ?

Liste de toutes les îles mystères d'Animal Crossing: New Horizons

Les îles normales

Des cocotiers sur les plages.

Parfois un arbre fruitier différent de votre fruit natif.

Fleurs, insectes et poissons communs.

Île très commune.

L'île spirale

Suivez la spirale et rendez-vous au centre de celle-ci pour avoir une chance de mettre la main sur un fossile.

Des fleurs.

Insectes poissons et fleurs communs.

Île commune.

L'île montagne

Aucune rivière n'est présente sur l'île.

Possède cinq rochers, sur lesquelles il faut taper avec une pelle pour attraper autant de mille-pattes que souhaité.

Île commune.

L'île Étang

Grande chance d'attraper des carpes et poissons rouges dans l'étang.

Fleurs et insectes communs.

Île commune.

L'île des gros poissons

Uniquement des poissons de taille 4 ou plus.

Uniquement des fleurs hybrides.

Insectes communs.

Île rare.

L'île des bambous

Les bambous sont abondamment présents (nous vous conseillons d'ailleurs de faire votre réserve, mais aussi de récolter des pouces de bambous pour les faire pousser).

Des cocotiers sur les plages.

Fleurs, insectes et poissons communs.

Île commune.

L'île des clochettes

Cinq pierres sont disponibles au centre de l'île (il faut traverser la rivière), lesquelles rapportent chacune 16 000 clochettes.

Fleurs, insectes et poissons communs.

Île rare.

L'île des chutes

De nombreuses chutes d'eau sont visibles sur l'île.

Les esturgeons et autres poissons de rivières et/où falaises sont plus présents, comme la truite dorée ou encore le Dai Yu.

Poissons rares.

Fleurs et insectes communs.

Île commune.

L'île à fleurs

Fleurs hybrides.

Présence de Morpho bleu (4 000 clochettes) et du grand papillon pourpre (3 000 clochettes).

Des carpes Koï.

Île rare.

L'île aux tarentules

Présence de nombreuses tarentules.

Fleurs et poissons communs.

Île rare qui ne peut être trouvée que le soir après 19 heures, entre novembre et avril.

L'île au requins

Seulement des requins et le lune de mer.

Fleurs et insectes communs.

Île rare qui ne peut être trouvée que l'été.

L'île au scorpions

Seulement des scorpions.

Fleurs et poissons communs.

Île rare qui ne peut être trouvée que l'été.

L'île au déchets

Aucun poisson, que des déchets.

Fleurs et insectes communs.

Île commune.

L'île à cœlacanthe

Forte présence de cœlacanthes.

Fleurs et insectes communs.

Île rare.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec, Nintendo a souhaité innover et propose donc de nombreuses nouveautés. Nous retrouvons, parmi elles, les, lesquelles permettent, bien souvent, de mettre la main sur des ressources plus rares, voire exclusives. C'est tout naturellement que ces îles sont devenues très appréciées par les joueurs, même si nous ne savons pas avec exactitude combien elles sont.Avant de vous détailler l'ensemble des, il est important d'expliquer comment s'y rendre pour celles et ceux l'ignorant. Pour cela vous allez devoir récolter des Miles Nook, qu'il faudra par la suite échanger contre un ticket vous permettant d'effectuer un seul voyage sur. Il est impossible de choisir l'île sur laquelle vous voulez vous rendre, tout comme il est impossible d'y retourner après l'avoir quitté. Prenez donc bien votre temps sur place, et n'hésitez pas à vider vos poches en ne gardant que l'essentiel avant de partir à l'aventure.Grâce à plusieurs heures de jeu, nous avons pu, avec l'aide d'internet, élaborer une liste non exhaustive desprésentes dans, ainsi que leur contenu. Nous vous avons répertorié tout cela ci-dessous, avec toutes les informations en notre possession.Ce sont les îles les plus communes, et ne proposent que très peu d'éléments intéressants, si ce n'est les cocotiers et, dans certains cas, votre fruit secondaire. Elles peuvent néanmoins vous servir à faire des réserves de ressources de bois, mais aussi de pierres et pépites de fer.Cette île a tout de commun, sauf une chose : au centre de la spirale peut y être trouvé un fossile rare, valant une certaine somme à la revente.Vous pouvez, sur cette dernière, attraper une multitude de mille-pattes. L'île ne possède aucune rivière.Encore une fois, cette île n'est pas composée de rivière, mais un point d'eau est tout de même disponible, dans lequel les chances d'attraper une carpe ou un poisson rouge sont plus grandes.Comme son nom l'indique, vous trouverez sur celle-ci de gros poissons, mais aussi des fleurs hybrides.Voici une île qui intéresse plus d'un joueur, puisque nous pouvons y récolter des bambous, ressource très intéressante.Si vous avez la chance de tomber sur cette île, n'hésitez pas à taper sur absolument toutes les pierres que vous croiserez. Ces dernières pourront vous apporter environ 80 000 clochettes au total. Il faudra casser un rocher (en mangeant des fruits) pour accéder aux autres pierres.Cette île vous proposera notamment des poissons de qualité rare, à l'instar d'esturgeons, qui valent 10 000 clochettes, ou la truite dorée (15 000).Si vous souhaitez mettre la main sur des fleurs hybrides, il s'agit de l'île qu'il vous faut, puisqu'au moins une fleur hybride devrait s'y trouver. Certains poissons et insectes rares sont également au rendez-vous.Comme son nom l'indique, cette île regorge de tarentules, pouvant donc être potentiellement dangereuse pour vous. Vous pouvez cependant les capturer pour tenter de les revendre, ces dernières valant 8 000 clochettes. Plus d'informations sur l'île aux tarentules et comment les capturer à cette adresse De nombreux poissons à ailerons apparaissent sur cette île, ainsi que le lune de mer, valant tous une petite somme.À l'instar de l'île aux tarentules, cette dernière ne propose qu'un type d'insecte : les scorpions. N'hésitez pas à les capturer, puisque ces arachnides peuvent être revendus 8 000 clochettes pièce.Aucun poisson ne peut être pêché. Vous ne récolterez que de vieux pneus, boîtes de conserve ou encore des vieilles chaussures.Encore une fois, cette île vous permettra de faire le plein de clochettes, puisque nous trouvons sur cette dernière de nombreux cœlacanthes, qui peuvent être revendus pour 15 000 clochettes.D'autrespeuvent être découvertes par les joueurs, et nous ne manquerons pas de mettre à jour cette liste si d'autres informations nous parviennent. Si vous pensez avoir découvert une île ne figurant pas ci-dessus, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace commentaire, avec toutes les informations nécessaires en votre possession.