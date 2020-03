Animal Crossing: New Horizons : Comment se rendre sur l'île aux tarentules ?

Alors que les poissons sont une manne financière à ne surtout pas négliger, les insectes peuvent l'être tout autant, notamment en fonction de ceux que vous arrivez à attraper. Certains d'entre eux, notamment des arachnides, s'avèrent être particulièrement intéressants pour gagner rapidement de nombreuses clochettes.

Comment se rendre sur l'île des tarentules ?

Comment attraper les tarentules ?

-20 % sur le site de notre partenaire Instant Gaming

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En effet, les tarentules, rares et prisées, peuvent vous permettre de rembourser certains de vos prêts en un rien de temps dans, à raison de 8000 clochettes par araignée, à condition d'avoir la chance de vous rendre sur l'île sur laquelle elles se cachent.Pour espérer vous rendre sur l', vous devrez voyager à des dates et des heures bien spécifiques. En effet, les tarentules ne peuvent être trouvées uniquement queet, pendant. Bien évidemment, vous ne pourrez pas vous rendre volontairement sur cette fameuse île et il faudra compter sur une bonne dose de chance pour tomber dessus. Si jamais la chance vous sourit, l'île sera facilement reconnaissable, car la partie centrale de cette dernière est composée d'un îlot à six côtés entouré d'eau, là où apparaîtront les nombreuses araignées.Les tarentules peuvent être difficiles à attraper, mais le jeu en vaudra largement la chandelle au vu du prix de vente d'une seule de ces arachnides, pour rappel. Si vous n'êtes pas totalement concentré et prêt à les attraper les plus rapidement possibles,, leur morsure vous faisant tomber dans les pommes pendant quelques secondes avant de vous voir réapparaître près de l'avion.Afin de mettre toutes les chances de votre côté lors de votre chasse, il est préférable de. Lorsque vous serez au plus proche de certaines d'entre elles, vous remarquerez qu'elles se redressent légèrement sur leurs pattes, prêtes à bondir. Vous devrez alors vous arrêter et ne plus bouger, à l'instar d'un Un, deux, trois soleils particulièrement apprécié dans les cours de récréation, en attendant qu'elles reprennent une position moins agressive. Répétez cette séquence autant de fois que nécessaire avant de porter le coup de filet qui permettra de l'attraper.Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette approche et que vous n'arrivez pas à attraper ces fameuses tarentules, vous pouvez, si vous le souhaitez, creuser des trous devant l'araignée afin de l'empêcher de vous sauter dessus et de vous mordre.Pour rappel,, développé et édité par Nintendo, est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre la main sur ce nouvel opus, vous avez la possibilité de réaliser de jolies économies en l'achetant àpour la somme de 47,99 euros contre les 60 habituellement demandés.