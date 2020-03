Si les arbres vous offrent des ressources de bois, les bambous ont une particularité de plus qui pourrait vous intéresser. Dans ce guide nous allons vous expliquer comment et où récolter du bambou dans Animal Crossing : New Horizons.

Comment obtenir du Bambou ?

Les recettes de fabrication pour le bambou

Toboggan en nouilles de bambou : 7 morceaux de bambou, 3 morceaux de bois

7 morceaux de bambou, 3 morceaux de bois Four : 2 morceaux de bambou, 5 pépites de fer, 4 argiles, 5 morceaux de bois dur

2 morceaux de bambou, 5 pépites de fer, 4 argiles, 5 morceaux de bois dur Décoration murale en bambou : 1 morceau de bambou

1 morceau de bambou Mur de bambou : 7 jeunes bambous, 3 pousses de bambou

La baguette en bambou

Nombreuses sont les découvertes dansqui est disponible depuis le 20 mars 2020. Dans cet opus, vous pouvez décider de voyager et de découvrir les îles mystères, et l'une d'entre elles est l'île au bambou.Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. En effet, lors de votre partie, Tom Nook vous donnera un ticket de voyage gratuit vous permettant de vous rendre sur une île. Si malheureusement vous avez déjà utilisé ce ticket gratuit, vous pouvez en acheter un autre à la machine qui se trouve dans la tente des résidents, pour. Aucune limite d'achat n'est prévue pour les tickets, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, si vous avez les moyens bien évidemment. Pour voyager, rien de plus simple,qui se trouve tout au sud de votre carte, et prenez votre envole.Cependant, pour tomber suril faudra compter sur une part de chance, puisqu'il existe plusieurs îles : celle des tarentules , celle des papillons, ou encore celle aux ordures (nous ne sommes pas encore tombés dessus).Une fois que vous serez sur celle aux bambous, munissez-vous de votre pelle, et dirigez-vous vers ces derniers. Vous remarquerez alors qu'Prenez votre pelle et creusez à cet endroit :. Creusez à chaque endroit ou vous trouverez une croix pour récolter toutes les pousses. Pour information, ces pousses de bambou vous permettront de les planter sur votre île, mais attention :, sinon les bambous ne pousseront pas.N'hésitez pas aussi à vous munir de votre hache en pierre pour taper sur ces derniers et ainsi à récolter des bambous, mais également de jeunes bambous. Ces derniers vous serviront par la suite pour fabriquer de nouveaux meubles.Vous pouvez trouver le bambou sous trois formes : les morceaux de bambous, les jeunes bambous et les pousses de bambou. Comme nous vous le disions un peu plus haut, les morceaux de bambous et les jeunes bambous peuvent être récupérés à l'aide d'une hache en pierre lorsque vous tapez sur les arbres de bambous.a exactement la même utilité que la baguette magique que vous craftez avec les fragments d'étoiles. Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel autre outil, et lorsque vous le ferez, vous aurez la possibilité de sélectionner une tenue et de changer vos vêtements en un claquement de doigts.Cependant, afin de l'obtenir, vous devrez. Elle devrait arriver sur votre île assez tôt dans votre jeu, mais cela reste un événement aléatoire. Une fois que vous l'aurez trouvée, elle vous avertira que vous pouvez regarder le ciel et faire un vœu lorsque vous verrez une étoile filante. Cela ne peut se faire que la nuit et surtout lorsque le ciel est dégagé. Assurez-vous de regarder le ciel en ajustant votre vue à l'aide du joystick droit et lorsque vous voyez une étoile, appuyez sur le bouton A pour faire un vœu. Vous pouvez faire des vœux sur plusieurs étoiles pour obtenir plus de fragments. Attendez le lendemain, puis faites le tour de votre plage.Recette6 jeunes bambous, 3 fragments d'étoileMaintenant que vous avez une baguette, vous pouvez aller dans une armoire et utiliser l'option "Modifier les tenues de la baguette". Vous pouvez créer jusqu'à 8 tenues différentes dans cette zone, que vous pourrez changer immédiatement en utilisant la baguette !Si nous découvrons de nouvelles choses par rapport au bambou, nous ne manquerons pas de mettre à jour l'article.