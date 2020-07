La plongée sous-marine est désormais disponible dans Animal Crossing: New Horizons et permet de mettre la main sur de nouvelles créatures. Retrouvez toutes les informations (prix, heure et période) afin de les capturer.

Liste des créatures marines et prix d'Animal Crossing: New Horizons

Nom Prix Heure

Algue raison de mer Algue raison de mer 900 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Anémone de mer Anémone de mer 500 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Anguille de jardin Anguille de jardin 1 100 4h à 21h J F M A M J J A S O N D

Balane Balane 600 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Bathynome géant Bathynome géant 12 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Bénitier colossal Bénitier colossal 15 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Bulot Bulot 1 000 21h à 4h J F M A M J J A S O N D

Calmar luciole Calmar luciole 1 400 21h à 4h J F M A M J J A S O N D

Concombre de mer Concombre de mer 500 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Crabe-araignée géant Crabe-araignée géant 12 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Crabe hazami Crabe hazami 2 200 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Crabe des neiges Crabe des neiges 6 200 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Crabe velu Crabe velu 1 900 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Crabe royal Crabe royal 8 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Crevette-mante Crevette-mante 2 500 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Crevette nordique Crevette nordique 1 400 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Crevette tigrée Crevette tigrée 3 000 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Étoile de mer Étoile de mer 500 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Euplectella aspergillum Euplectella aspergillum 5 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Halocynthia roretzi Halocynthia roretzi 1 500 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Heterocentrotus mamillatus Heterocentrotus mamillatus 2 000 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Homard Homard 4 500 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Huitre Huitre 1 100 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Huître perlière Huître perlière 2 800 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Langouste perlière Langouste perlière 5 000 21h à 4h J F M A M J J A S O N D

Limace de mer Limace de mer 600 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Limulidae Limulidae 2 500 21h à 4h J F M A M J J A S O N D

Méduse lune Méduse lune 600 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Moule Moule 1 500 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Nautilus pompilius Nautilus pompilius 1 800 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Opisthoteuthidae Opisthoteuthidae 6 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Ormeau Ormeau 2 000 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Oursin Oursin 1 700 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Pétoncle Pétoncle 1 200 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Perle 10 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Poulpe Poulpe 1 200 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Turbo Turbo 1 000 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Scotoplane Scotoplane 10 000 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Vampire des abysses Vampire des abysses 10 000 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Ver plat Ver plat 700 16h à 9h J F M A M J J A S O N D

Wakame Wakame 600 Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Disponible par l'intermédiaire d'une mise à jour ce 3 juillet, lesont fait leur apparition dans. Contrairement aux poissons, il ne faudra pas utiliser votre canne à pêche pour mettre la main sur ces, mais revêtir un vêtement bien spécial afin de pouvoir plonger. Toutes les informations vous sont données ici si vous ne savez pas comment faire.Néanmoins, à l'instar des poissons et des insectes , cesne se trouvent pas toutes au même endroit, et certaines ne peuvent être récupérées qu'à une période bien précise de l'année. C'est pourquoi la tâche pour attraper l'intégralité des 40ne sera pas chose aisée, notamment pour celles et ceux découvrant la licence avec. Qui plus est, elles ne valent pas la même somme de clochette. Si certaines ne vous octroient que quelques clochettes, d'autres en revanche, valent bien plus et méritent d'être revendues.Afin de ne pas perdre de temps, de savoir où chercher et surtout quand chercher, nous vous avons listé dans un tableau, à retrouver en dessous, l'intégralité desdisponibles dans, avec leur(en clochettes), l'heure à laquelle ils apparaissent, mais aussi à quel moment de l'année. Notez que les symboles relatifs aux mois de l'année vous indiquent la présence ou non du, comme expliqué ci-dessous.Disponible pour l'hémisphère nord.Disponible pour l'hémisphère sud.Disponible pour les deux hémisphères.Indisponible pour les deux hémisphères.