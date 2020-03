Les insectes sont nombreux dans Animal Crossing: New Horizons, et certains sont relativement difficiles à débusquer et capturer. Retrouvez la liste complète des insectes ainsi qu'où les trouver dans notre guide.



Liste des insectes d'Animal Crossing: New Horizons

Nom Prix Lieu Heure

Abeille naine Abeille naine 200 Dans les airs De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Acrida Cinerea Acrida Cinerea 200 Au sol De 08h à 19h J F M A M J J A S O N D

Agrias Agrias 3000 Dans les airs De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Anax napolitain Anax napolitain 230 Dans les airs De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Araignée Araignée 600 Secouer un arbre De 19h à 08h J F M A M J J A S O N D

Attacus Atlas Attacus Atlas 3000 Arbres De 19h à 04h J F M A M J J A S O N D

Bernard-l'ermite Bernard-l'ermite 1000 Dissimulé dans un coquillage De 19h à 08h J F M A M J J A S O N D

Bousier Bousier 80 Sur les boules de neige Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Brookiana Brookiana 2500 Dans les airs De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Bupreste Bupreste 2400 Souche d'arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Capricorne des agrumes Capricorne des agrumes 350 Souche d'arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Catacanthus Catacanthus 1000 Fleurs De 19h à 08h J F M A M J J A S O N D

Cétoine dorée Cétoine dorée 200 Arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Chrysiridia rhipheus Chrysiridia rhipheus 2500 Dans les airs De 08h à 16h J F M A M J J A S O N D

Cicindèle Cicindèle 1500 Sur le sol Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Cigale cercope Cigale cercope 200 Arbres De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Cigale cicadelle Cigale cicadelle 400 Arbres De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Cigale géante Cigale géante 500 Arbres De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Cigale higurashi Cigale higurashi Arbres De 04h à 08h et de 16h à 19h J F M A M J J A S O N D

Cigale hyalessa Cigale hyalessa Arbres De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Citrin Citrin 160 Dans les airs De 4h à 19h J F M A M J J A S O N D

Cloporte Cloporte 250 Taper un rocher De 23h à 16h J F M A M J J A S O N D

Coccinelle Coccinelle 200 Fleurs De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Cordulégastre Cordulégastre 4500 Dans les airs De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Criquet Criquet 400 Au sol De 08h à 19h J F M A M J J A S O N D

Criquet pèlerin Criquet pèlerin 600 Au sol De 08h à 19h J F M A M J J A S O N D

Demoiselle Demoiselle 500 Dans les airs Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Dytique Dytique 800 Surface de l'eau De 08h à 19h J F M A M J J A S O N D

Escargot Escargot 250 Sur les rochers Par temps de pluie J F M A M J J A S O N D

Fourmi Fourmi 80 Aliments pourris Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Geotrupidae Geotrupidae 300 Sur le sol Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Grand papillon pourpre Grand papillon pourpre 3000 Dans les airs De 4h à 19h J F M A M J J A S O N D

Grand planeur Grand planeur 1000 Dans les airs De 8h à 19h J F M A M J J A S O N D

Grillon des près Grillon des près 130 Au sol De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Grillon du Midi Grillon du Midi 430 Au sol De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Guêpe Guêpe 2500 Secouer un arbre Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Ligie Ligie 200 Sur les rochers des plages Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Lucane cerf-volant Lucane cerf-volant Arbres De 23h à 08h J F M A M J J A S O N D

Lucane copris irisé Lucane copris irisé 6000 Arbres De 19h à 08h J F M A M J J A S O N D

Lucane cyclommatus Lucane cyclommatus Palmiers De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Lucane girafe Lucane girafe Arbres De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Lucane inclinatus Lucane inclinatus Arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Lucane lamprina Lucane lamprina Palmiers De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Lucane miyama Lucane miyama Arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Luciole Luciole 300 Dans les airs De 19h à 04h J F M A M J J A S O N D

Machaon Machaon 240 Dans les airs De 4h à 19h J F M A M J J A S O N D

Mante orchidée Mante orchidée 2400 Fleurs blanches De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Mante religieuse Mante religieuse 430 Fleurs De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Mille-pattes Mille-pattes 300 Taper un rocher De 16h à 23h J F M A M J J A S O N D

Monarque Monarque 140 Dans les airs De 4h à 17h J F M A M J J A S O N D

Mormolyce Mormolyce 450 Souche d'arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Morpho bleu Morpho bleu 4000 Dans les airs De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Mouche Mouche 60 Aliments pourris Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Moustique Moustique 130 Dans les airs De 17h à 04h J F M A M J J A S O N D

Mue de cigale Mue de cigale Arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Ornithoptère Ornithoptère 4000 Dans les airs De 08h à 16h J F M A M J J A S O N D

Papilio bianor Papilio bianor 2500 Fleurs hybrides De 4h à 19h J F M A M J J A S O N D

Papillon de nuit Papillon de nuit 130 Lumières De 19h à 04h J F M A M J J A S O N D

Papillon mouche bleue Papillon mouche bleue 300 Dans les airs De 4h à 19h J F M A M J J A S O N D

Patineur Patineur 130 Surface de l'eau De 08h à 19h J F M A M J J A S O N D

Phasme Phasme 600 Arbres De 04h à 08h et de 17h à 19h J F M A M J J A S O N D

Phyllie Phyllie 600 Au sol, sous forme de feuille Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Piéride de la rave Piéride de la rave 160 Dans les airs De 4h à 19h J F M A M J J A S O N D

Psyché Psyché 600 Secouer un arbre Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Puce Puce 70 Sur les villageois Tous les jours J F M A M J J A S O N D

Punaise Punaise 120 Fleurs Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Punaise d'eau géante Punaise d'eau géante 2000 Surface de l'eau De 19h à 08h J F M A M J J A S O N D

Rosalia batesi Rosalia batesi 3000 Souche d'arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Sauterelle Sauterelle 160 Au sol De 08h à 17h J F M A M J J A S O N D

Scarabée Scarabée Arbres De 23h à 08h J F M A M J J A S O N D

Scarabée Atlas Scarabée Atlas 8000 Cocotiers De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Scarabée bleu Scarabée bleu Arbres Toute la journée J F M A M J J A S O N D

Scarabée éléphant Scarabée éléphant Palmiers De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Scarabée Goliath Scarabée Goliath 8000 Palmiers De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Scarabée Hercule Scarabée Hercule 12 000 Palmiers De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Scarabée kabuto Scarabée kabuto 1350 Arbres De 17h à 08h J F M A M J J A S O N D

Scorpion Scorpion 8000 Sur le sol De 19h à 04h J F M A M J J A S O N D

Sympetrum Sympetrum 180 Dans les airs De 08h à 19h J F M A M J J A S O N D

Tarentule Tarentule 8000 Sur le sol De 19h à 04h J F M A M J J A S O N D

Taupe-grillon Taupe-grillon 500 Sous terre Toute la journée J F M A M J J A S O N D

La chasse auxa toujours été l'un des éléments les plus importants de l'univers. Sans surprise, la dernière entrée de la licence, à savoir, ne déroge pas à la règle et propose de nombreux, puisque 80 espèces sont disponibles. Ces derniers peuvent vous servir à renflouer les caisses en les vendant, puisque certains valent une petite fortune, alors qu'il est également possible de les ramener à Thibou, le gérant du musée, pour que celui-ci les expose.Néanmoins, cesne se trouvent pas tous au même endroit, et certains ne peuvent être attrapés qu'à une période bien précise de l'année. C'est pourquoi l'objectif de capturer ces 80ne sera pas une chose facile, notamment pour celles et ceux qui découvrent la licence avec New Horizons.Afin de ne pas perdre de temps, nous vous avons listé dans un tableau, à retrouver en dessous, où chercher et surtout quand chercher l'intégralité desdisponibles dans, avec leur prix, où ils peuvent être attrapés (lieu), l'heure à laquelle ils apparaissent, mais aussi à quel moment de l'année. Notez que les symboles relatifs aux mois de l'année vous indiquent la présence ou non de l', comme expliqué ci-dessous.Disponible pour l'hémisphère nord.Disponible pour l'hémisphère sud.Disponible pour les deux hémisphères.Indisponible pour les deux hémisphères.