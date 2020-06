Nintendo vient de dévoiler une mise à jour gratuite pour Animal Crossing: New Horizons. Cette dernière plantera le décor pour l'été et sera disponible le 3 juillet prochain.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

De la nouveauté en perspective dans! Avec la saison des mariages qui prendra fin le 31 juin prochain, Nintendo a prévuAu programme de cette dernière, plusieurs nouveautés avec. Cette activité permettra aux joueurs de. Afin de se baigner et de nager avec les poissons, les joueurs devront simplement s'habiller d'une tenue adéquate et c'est parti pour les brasses !De plus,lors des escapades marines., déjà présent dans les anciens titres. Celui-cisous le thème marin. Ces derniers permettront la fabrication d'objets sirène et coquillages, thème très apprécié dans Animal Crossing: New Leaf.Finalement,, endossant alors. Ce changement de vêtement est dû à ses missions qui seront différentes des précédentes, cependant, nous ne connaissons pas encore la tâche que Gulliver nous demandera d'accomplir. En temps normal, il apparaît de temps à autre sur l'île et ce dernier a besoin d'aide dans la collecte de circuits afin de réparer son talkie-walkie Cette mise à jour d' Animal Crossing: New Horizons prévue pour le 3 juillet ne sera pas la seule de l'été, car une seconde aura lieu durant le mois d'août prochain.