Animal Crossing: New Horizons : La quête de Gulliver

Nombreuses sont les quêtes que vous avez à faire dans Animal Crossing: New Horizons. L'une d'entre elles vous demandera d'aider un certain Gulliver.

Collectez les circuits !

De nombreuses activités sont disponibles dans, et grâce à l'une d'entre elles, vous allez retrouver votre cher. Cependant, si vous le connaissez déjà, sa quête dansn'est pas la même que dans le précédent titre New Leaf. Apparaissant aléatoirement, la mission qu'il vous propose dans cet opus se montre assez fréquemment.C'est en vous promenant au bord de la mer sur votre île que vous risquez de croiser un drôle d'oiseau. Alors échoué sur la plage, ce dernier est plongé dans un sommeil profond, n'hésitez pas à le réveiller, et ce plusieurs fois pour qu'il se lève. Une fois sorti de son sommeil, il fera alors les présentations.va ensuite vous expliquer qu'il doit contacter ses collègues afin de regagner son île, cependantC'est naturellement qu'il va vous demander si vous voulez bien l'aider. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera dedispersés un peu partout sur la plage. Attention, ces derniers sontet ils sont peu visibles. Pour les repérer, observez le sable jusqu'au moment où vous verrez un petit jet d'eau sortir de celui-ci. Pour récupérer ces circuits, munissez-vous de votre pelle, et creusez là où les minis jets d'eau jaillissent du sol.Une fois les, retournez auprès deet donnez-lui. Ce dernier pourra contacter ses collègues et prendre son envol. Mais il n'oubliera pas de vous remercier, et dès le lendemain vous recevrez un cadeau de sa part dans votre boîte aux lettres.Sachez qu'il s'agit d'une quête répétable, et que si vous la réussissez trente fois, vous obtiendrez une pelle en or Pour ne jamais perdre de temps et rester bloqué, n'hésitez pas à aller consulter nos guides afin de vous aider à progresser dans le jeu et avoir la plus belle île possible.Pour rappel,, développé et édité par Nintendo, est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre la main sur ce nouvel opus, vous avez la possibilité de réaliser de jolies économies en l'achetant àpour la somme de 47,99 euros contre les 60 habituellement demandés.