Quel monde merveilleux que celui d'Animal Crossing: New Horizons. Mais si vous aviez, déjà, l'impression de tourner en rond, voici que des dataminers ont trouvé de nouvelles informations plutôt encourageantes pour la suite de votre aventure.

Dansil y a beaucoup de choses à faire, mais nous avons parfois l'impression de tourner en rond. Si la nouvelle application Remod'île vous permet de créer des chemins , des falaises, et des cours d'eau, cela peut vite devenir long et fastidieux. Cependant, il semblerait que des nouveautés arrivent prochainement. En effet, ce sont dans les fichiers du jeu que des informations ont été découvertes.Ainsi, le dataminer nommé Ninji a donc trouvé plusieurs choses intéressantes à venir, et il se pourrait queD'après les données, ce dernier se posterait à l'arrière de votre île afin de tenter de vous arnaquer en revendant des œuvres d'art (il y en a des vraies, mais aussi des fausses, donc gare à vous). De plus,, plusieurs types de plantes et buissons ont été répertoriés :. Mais ce n'est pas tout, il semblerait également que, une chose totalement inédite. En effet, les joueurs pourront alors cultiver et cueillir plusieurs sortes :En ce qui concerne la vie marine, des données intéressantes ont aussi été découvertes, puisqu'! Dans New Leaf, nous pouvions acheter cette tenue en allant sur l'île, et nous pouvions alors faire de la plongée sous-marine afin de ramasser plusieurs espèces. Pour New Horizons,Il se peut donc très fortement que nous retrouvions des algues, des crustacés et bien plus encore.Du côté de la boutique de Méli et Mélo,, mais nous n'en savons pas plus pour le moment.Il faudra se montrer un peu patient avant d'en découvrir davantage dans Animal Crossing: New Horizons , mais nous vous rappelons qu'une mise à jour, mettant à l'honneur le Jour de la Terre, sera disponible durant ce mois d'avril.