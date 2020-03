Animal Crossing: New Horizons est disponible

Après des mois d'attente Animal Crossing: New Horizons est enfin disponible, en exclusivité sur la Nintendo Switch.

Huit ans après le dernier opus de la franchise, et 18 ans après le premier jeu sorti dans le monde entier,est bel est bien de retour, sur Nintendo Switch cette fois-ci.Un an et demi après son annonce (septembre 2018),est enfin disponible pour tous les possesseurs de la dernière console de Nintendo. Dans ce nouvel opus, si les bases qui ont fait le succès de la série ne sont évidemment pas modifiées, de nombreuses nouvelles fonctionnalités font leur apparition. La plus notable et la plus importante, en plus d'un support quasi complet du multijoueur, permettant d'accueillir jusqu'à huit joueurs sur la même île, est le système de craft et de création.Les joueurs pourront, en effet, modifier de nombreux endroits de, pour la modeler selon leurs idées, pour en faire un petit coin de paradis. Pour ce qui est des objets, sachez que là aussi, vous pourrez en créer et en personnaliser de nombreux, dans le but de décorer de la plus belle des manières votre maison.Pour ce qui est des plans sur le plus long terme, sachez que, dans le but d'apporter quelques petites nouveautés, mais aussi des événements, en rapport avec le calendrier. D'ailleurs, le premier événement fera son arrivée avec la petite mise à jour Day One, dans le but de célébrer Pâques . Finalement, notez que la fonction de sauvegarde automatique est disponible, pour le plus grand plaisir de la communauté, ce qui a forcé monsieur Resetti à changer de travail est donc disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis ce 20 mars pour le prix de 59,99 euros.