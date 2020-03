Animal Crossing: New Horizons proposera une mise à jour day one, pour célébrer Pâques

Nintendo a, d'ores et déjà, annoncé qu'une mise à jour de lancement serait disponible pour les joueurs d'Animal Crossing: New Horizons, dans le but d'implanter un événement saisonnier.

À lire également

Animal Crossing: New Horizons : Une nouvelle bande-annonce qui fait rêver

Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, prévue pour ce 20 mars. De nouvelles informations continuent à être partagées par la firme nippone, et la dernière nous apprend qu'une mise à jour de lancement sera disponible pour les joueurs.



Mise à jour 1.1.0 pour Animal Crossing: New Horizons Cette dernière a pour objectif d'implanter en jeu un événement saisonnier, et par n'importe lequel, puisqu'il s'agit de la « Fête de Pâques avec Albin ». Même si son contenu reste assez mystérieux et approximatif, nous pouvons avancer que des références à cette fête seront naturellement disponibles, et que les joueurs pourront la célébrer comme il se doit, à leur manière. Il est également probable pour que cette mise à jour apporte son lot de corrections et améliorations, mais aucun détail n'a pour le moment été donné à ce sujet.





Nintendo a également annoncé que la mise à jour serait téléchargeable dès le 19 mars à partir de 2 heures, afin que celles et ceux ayant préchargé le titre puissent profiter de l'expérience dès lors que le jeu sera disponible, à savoir le 20 mars.

La mise à jour 1.1.0 d'Animal Crossing: New Horizons sera disponible dès le 19/03 à 2h00 du matin. Ceux qui ont préchargé le jeu via l'eShop pourront télécharger la mise à jour en même temps. #ACNH — Nintendo France (@NintendoFrance) March 17, 2020 En attendant sa sortie, vous pouvez (re)découvrir l'un des nombreux trailers partagés à propos d' Instant Gaming vous le propose avec une réduction de 20 %, le passant à 47,99 euros .



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo ! Le temps est compté avant la sortie tant attendue d'sur Nintendo Switch, prévue pour ce 20 mars. De nouvelles informations continuent à être partagées par la firme nippone, et la dernière nous apprend qu'Cette dernière a pour objectif d'implanter en jeuet par n'importe lequel, puisqu'il s'agit de la « Fête de Pâques avec Albin ». Même si son contenu reste assez mystérieux et approximatif, nous pouvons avancer que des références à cette fête seront naturellement disponibles, et que les joueurs pourront la célébrer comme il se doit, à leur manière. Il est également probable pour que cette mise à jour apporte son lot de corrections et améliorations, mais aucun détail n'a pour le moment été donné à ce sujet.Nintendo a également annoncé que la mise à jour serait, afin que celles et ceux ayant préchargé le titre puissent profiter de l'expérience dès lors que le jeu sera disponible, à savoir le 20 mars.En attendant sa sortie, vous pouvez (re)découvrir l'un des nombreux trailers partagés à propos d' Animal Crossing: New Horizons . Finalement, si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenaire