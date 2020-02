Animal Crossing: New Horizons : Resetti sera bien de la partie

Après avoir annoncé que Monsieur Resetti, la taupe maudite de tous les joueurs oubliant de sauvegarder, avait été licencié, il semblerait que Nintendo lui ait trouvé un nouvel emploi.

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 47,99 euros

Nous vous annoncions il y a plusieurs mois que Monsieur Resetti avait effectivement été licencié étant donné que le nouvel opus de la sagaétait doté de la fonction de sauvegarde automatique. Pour rappel, cette petite taupe nerveuse apparaissaitet partait dans un long monologue, dans le but de faire retenir la leçon. Cependant, Nintendo avait annoncé que celui-ci avait finalement été licencié suite à la suppression de son poste. La communauté n'avait pas tardé à réagir, et, ce qui semble être le cas.C'est donc à quelques semaines de la sortie d'sur Nintendo Switch que nous retrouvons, selon toute vraisemblance, notre taupe préférée, dans un poste bien différent. Lors du Nintendo Direct s'étant tenu le 20 février dernier, pléthore de nouvelles choses ont été présentées par la firme nippone , et l'une d'entre elles est un service d'aide, permettant aux joueurs perdus, coincés ou souhaitant retrouver rapidement leur foyer, de rentrer chez eux en quelques secondes seulement.Même si nous ne l'avons pas encore vu à l'action, tout porte à croire que c'est bel et bienqui vous viendra en aide, comme l'indique l'icône, en haut à droite de la vidéo (à partir de 11:05).Nous pourrons donc retrouver, et tous les autres personnages emblématiques d'Animal Crossing, à l'instar de Tom Nook, dès le 20 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez, d'ores et déjà, précommander Animal Crossing: New Horizons , notre partenaire, soit une réduction de 20 %.