Animal Crossing: New Horizons : Des objets à durée limitée pour célébrer la fête brésilienne

Malgré le manque de nouveautés dans, lepropose depuis ce 15 juillet un objet à durée limitée afin de rendre hommage à la fête brésilienne « Festa do Peão de Barretos » (fête des cow-boys).Il s'agit ni plus ni moins d'un petit cheval de manège se nommant, que vous pourrez disposer sur un terrain de jeux pour enfants, par exemple. Affiché au prix de, celui-ci est disponible jusqu'auNéanmoins, ce n'est pas le seul objet que vous trouverez viapuisque deux autres items sont disponibles, eux aussi à durée limitée :, affiché au prix de 800 clochettes et jusqu'au 20 juillet, ainsi qu'un, affiché au prix de 1 300 clochettes et disponible jusqu'au 22 juillet.Malheureusement, les nouveautés se font assez rares dans Animal Crossing: New Horizons, mais le patron de Nintendo America, Doug Bowser, avait assuré que du contenu inédit était bel et bien prévu pour le titre insulaire. À l'heure actuelle, seules des rumeurs annoncent le retour de Robusto, l'homme du Café, ainsi qu'une probable extension de l'île