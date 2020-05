Animal Crossing: New Horizons : Des cimetières pour les villageois partis

Les joueurs d'Animal Crossing: New Horizons font preuve d'une imagination débordante, comme celles et ceux ayant créé un cimetière pour rendre hommage à certains habitants.

small island areas part 7 : this graveyard, im going to add a grave for every villager that moves out! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/GYyIjvGN4t — ttwaddle (@ttwaddle2) May 12, 2020

Making a graveyard for the animals that leave. RIP Teddy, you were chill dude, I just needed more cats #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/LOfFx3Cg3x — JenTakeda (@TheJenTakeda) April 18, 2020

Je ne voulais simplement pas les oublier, car pendant un certain temps, ils ont joué un rôle important dans mon expérience sur l'île.

I made a graveyard for when i lose a villager #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/X5ox6vqXOS — Read My Devotion To Shizuha (@93) (@hanajuns) April 20, 2020

Instant Gaming au prix de 47,99 euros, soit une réduction de 20 %.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

dernier sur la Nintendo Switch, se révèle être un excellentSi nous avons vu ces dernières semaines quelques célébrations de mariages ou encore des anniversaires , d'autres événements, un peu plus sombres cette fois-ci, ont également eu lieu. En effet,Afin de leur rendre hommage, mais également pour ne jamais les oublier, certains joueurs ont décidé de leur dédier un endroit sur leur île,! C'est sur Twitter que nous avons pu apercevoir ces dernières trouvailles.Pour voir partir les personnages qu'elle n'appréciait pas de ces derniers et les a ignorés pendant plusieurs jours. Ils ont fini par quitter son île peu de temps après. Suite à cela,. Une fois le tout construit, elle a disposé les quelques pierres représentant ainsi les villageois partis. Si certains parmi eux étaient adorables, elle estimait qu'ils ne valaient pas la peine d'être gardés, cependant, d'autres se sont montrés moins amicaux, et leurs départs sonnaient comme une victoire pour elle.Aussi,. En effet, parmi les habitants qu'elle ne supportait pas sur son île, il y avait une certaine. Si ce nom ne vous dit rien, . Pour lui rendre hommage, Nintendo avait pris la décision de l'introduire dans, faisant d'elle un nouveau personnage., jusqu'au jour où Audie a décidé de quitter les lieux.Si vous désirez posséder un cimetière,. En effet, vous pouvez fabriquer des murets avec du barbelé, mais également des pierres tombales, et des roses noires existent aussi, à vous d'obtenir cette couleur hybride , une autre joueuse, a succombé au charme sinistre des cimetières, et a également construit le sien. C'est une tout autre histoire en ce qui la concerne puisqu'elle ne souhaite avoir que des villageois de type chat sur son île, et lorsqu'un habitant d'une autre race apparaît, elle utilise toutes les méthodes possibles pour qu'il décide de partir. Ainsi, son cimetière se remplit peu à peu pour rendre hommage aux villageois non chats partis trop tôt.Si cette présence des cimetières peut paraître sombre, pour d'autres joueurs il s'agit d'une belle chose qui permet de ne pas oublier les villageois qu'ils ont croisés durant leur aventure. C'est ce qu'explique. Pour rappel, New Horizons est disponible depuis le 20 mars dernier et est disponible chez notre partenaire