Animal Crossing: New Horizons : Les joueurs célèbrent en jeu leurs anniversaires et mariages suite au COVID-19

Depuis la pandémie du Coronavirus, la majeure partie de la population est confinée, et tous les événements heureux de la vie ont dû être annulés. Depuis, rendre visite à ses amis et à ses proches est désormais interdit, mais dans Animal Crossing: New Horizons, tout est possible !

since we are quarantined we threw @_goodluckjoy a surprise bday party on animal crossing :^) HAPPY BIRTHDAY JOY !!!!!!!!! pic.twitter.com/9RuMCZ7em2 — Jackie Lee (@_itsjackielee) March 25, 2020

Avec un tiers de la population mondiale en confinement, plusieurs événements attendus ont été annulés, mais également des cérémonies plus intimes telles que des baptêmes, des mariages ou encore des anniversaires.Afin de ne pas gâcher la fête,. Un beau moyen de rester en contact et de passer du temps en famille ou entre amis malgré les restrictions.C'est d'abord surqu'une joueuse de New Horizons nomméea expliqué son histoire, accompagnée d'un cliché de son mariage. Cette dernière raconte alors que suite au Coronavirus, elle ne pourra pas obtenir son diplôme de médecine et que son mariage a dû être annulé. Se sentant triste de cette situation, ses amis ont tenu à lui remonter le moral et à organiser malgré tout ce grand événement, et le résultat est plutôt réussi.Dans le même style, nous retrouvonsqui elle, a eu le droit à une fête d'anniversaire surprise, avec une adorable table décorée de cadeaux et un mot "Joyeux anniversaire" écrit sur le sol.Dans un autre genre, nous retrouvons des joueurs qui devaient partir en voyage, mais voyant leur séjour annulé, ils ont décidé de s'évader sur leur île, tout en prenant soin d'apporter un paysage nouveau à celle-ci et surtout en la faisant correspondre avec la destination de leur voyage initial. C'est le cas d'un utilisateur denomméqui devait se rendre à Tokyo.En attendant la fin du confinement, les jeux vidéo sont là pour nous occuper, mais surtout garder le contact avec nos amis et nos proches, et ainsi partager des moments atypiques comme ceux-ci.