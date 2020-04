Animal Crossing: New Horizons : Comment faire partir un habitant ?

Un habitant vous déplaît et vous ne voulez plus de lui sur votre île ? Nous sommes là pour vous aider.

Comment faire partir un habitant de son île ?

Plaignez-vous auprès de Marie

Dans Animal Crossing: New Horizons , nous ne choisissons pas toujours les habitants qui viennent sur notre île, et il se peut malheureusement qu'ils y en aient que nous n'apprécions pas vraiment. Aujourd'hui, même si cela peut paraître un peu méchant, nous allons vous dire comment vous débarrasser d'un habitant.Pour ce faire, il y a plusieurs étapes à suivre. Dans un premier temps,. Ce dernier se sentira de plus en plus mal à l'aise et surtout plus à sa place, cependant, n'oubliez pas de parler aux autres, créant alors un climat encore plus désagréable.Ensuite,, n'hésitez pas àet à le frapper avec jusqu'à ce qu'il s'énerve. Dans le même genre,Vous devez maintenant vous. Pour ce faire, dirige-vous vers elle. Elle vous demandera alors en quoi elle peut vous être utile. Sélectionnezpuis répondezà la question "Est-ce qu'un de nos résidents vous fait des misères ?". Par la suite,. Sélectionnez celui dont vous voulez vous débarrasser. Répéter cette manipulation plusieurs fois si vous le désirez.Attention, cette technique permet à l'origine de seulement changer la façon dont les habitants vous parlent, pas de les faire partir. Il n'a pas encore été prouvé qu'elle permettait de faire partir ceux dont on ne veut plus.Si vous voulez en savoir plus sur les secrets d', n'hésitez pas à aller consulter nos guides qui vous aideront dans plusieurs démarches.