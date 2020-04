Le but final d'Animal Crossing: New Horizons est d'arriver à obtenir l'île parfaite, et pour cela, vous devez atteindre le score de 5 étoiles. Nous allons vous expliquer comment vous y prendre.

Comment obtenir les 5 étoiles sur son île ?

Récapitulatif de tout ce que vous devez placer ou fabriquer sur votre île pour obtenir les 5 étoiles :

Environ 20 meubles Nook Miles (achetés avec les Miles Nook au Nook Stop)

Environ 50 meubles de bricolage (fabriqués par vous-même ou par des amis)

Environ 40 meubles achetés en magasin chez les frères Nook

Environ 50 clôtures

Environ 110 arbres et 10 pousses de bambou

Environ 250 fleurs

7 ponts

6 rampes

Comment fonctionne le système des étoiles

Pour obtenir 1 étoile : score de développement < 80 et score de paysage < 200

Pour obtenir 2 étoiles : score de développement entre 80 et 159 et score de paysage entre 200 et 269

Pour obtenir 3 étoiles : score de développement entre 160 et 399 et score de paysage entre 270 et 349

Pour obtenir 4 étoiles : score de développement entre 400 et 664 et score de paysage entre 350 et 449

Pour obtenir 5 étoiles : score de développement > 665 et score de paysage > 450

Fleurs et arbres

Meubles et Clôtures

Dans, obtenir les 5 étoiles pour son île n'est pas de tout repos, et vous allez devoir beaucoup, beaucoup travailler pour cela. Avant toute chose, vous devez savoir que cela ne va pas se faire en quelques jours seulement, et vous devrez franchir quelques étapes.Tout d'abord,. Vous devrez dans un premier temps améliorer votre île, l'aménager, rajouter quelques meubles et surtout attirer d'autres habitants, jusqu'à atteindre un nombre de 10 villageois. Pour cela,, et au fil des jours, les habitants arriveront. Suite à cela, vous allez devoir consulter Marie, qui se trouve au bureau des Résidents, et vous allez lui demander d'évaluer votre île.C'est alors que les choses un peu plus sérieuses commencent et que plusieurs conseils vous seront donnés :Point important dans le fait d'aller consulter Marie, cette dernière vous donnera également quelques commentaires qu'elle aura reçus vis-à-vis des ressentis de votre île, et c'est alors qu'un beau jour,. Pour ce faire, vous allez devoir redoubler d'efforts.Une fois les améliorations effectuées, Kéké Laglisse se rendra sur votre île et donnera un concert. De plus, il reviendra par la suite une fois par semaine pour pousser la chansonnette. Attention, le fait que ce personnage vienne sur votre île ne veut pas dire que vous avez débloqué les 5 étoiles, loin de là.En effet, une application va également être mise à votre disposition afin de remodeler vos paysages comme bon vous semble. Cette application s'appelle Remod'île et vous permet donc de créer des cours d'eau, des falaises et également des chemins . Vous pouvez même personnaliser ces derniers.Après plusieurs jours de dur labeur, rendez-vous encore une fois auprès de Marie. C'est alors que cette dernière vous annoncera que vous avez atteint ces fameuses. Le fait d'atteindre cet objectif vous permettra non seulement d'. Attention, le muguet pousse aléatoirement sur votre île et il n'en pousse qu'un par jour. Ce symbole dansmontre que vous êtes un véritable villageois.Comme nous vous le disions précédemment, afin d'obtenir lesvous allez devoir faire beaucoup d’aménagement, de fabrication de meubles et de jardinage, et tout cela rapporte des points de score. Ainsi, il existe deux types de scores :. Le développement correspond aux infrastructures et aux bâtiments que vous avez installés sur votre île, y compris les magasins, les ponts et les pentes, ainsi que des meubles et des clôtures achetés. Le paysage correspond aux meubles que vous aurez craftés et à la flore naturelle.Selon, il est donc important de mettre beaucoup de fleurs, quitte à ne plus voir le sol. De cette façon, il est facile d'atteindre le score de 450 de paysage. Il en va de même pour les arbres. Visitez les îles des autres pour collecter différents types de fruits et faire un verger, ce qui vous donne également un flux constant d'articles à vendre.Toujours selon le Compagnon Officiel, les meubles que vous aurez craftés comptent dans le score de paysage, tandis que les meubles achetés comptent dans le score de développement. Ainsi, les meubles craftés auront un score plus ou moins important selon l'unicité, le type et l'emplacement.Le tout maintenant est d'uniformiser tout ce que vous avez acheté ou bricolé et de créer ce que l'on appellera des "scènes". Voici quelques exemples en photos de ce que nous avons fait :