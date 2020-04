Animal Crossing: New Horizons : Comment créer des chemins personnalisés ?

Si vous voulez que votre île soit un peu plus à votre image et surtout à votre goût, voici un guide qui vous aidera à créer ou télécharger des chemins avec des motifs personnalisés.



Comment créer des chemins personnalisés dans New Horizons ?

Comment et où trouver des motifs personnalisés ?



Comment placer ces motifs personnalisés pour créer des chemins ?

Les possibilités dans Animal Crossing: New Horizons sont multiples ! Vous pouvez personnaliser votre petite île comme bon vous semble, et la nouveauté de ce nouvel opus estqui vous permet de créer des falaises, agrandir les cours d'eau, et créer des chemins !Pour cela,puis vous diriger au Bureau des Résidents au niveau de la machine Nook Stop. Depuis celle-ci, allez dans "Échanger des Miles Nook", puis sélectionnez "", ce permis est au prix de. Une fois acheté, votre téléphone se mettra à jour, et en avant pour les routes customisées !Il y a plusieurs façons d'obtenir des motifs personnalisés.. Pour cela, téléchargez donc ces QR Code directement en passant par l'application, ou sinon dirigez-vous au fond de la boutique des Sœurs Doigts de Fée Ensuite, si le modèle choisi nécessite un QR Code,, disponible sur iOS et Android, puis après l'avoir téléchargé prenez en photo le QR Code que vous voulez. Une fois l'opération effectuée, vous devrez ouvrir dans le jeu via votre. Pour l'obtenir, appuyez sur la touche "+" de votre Switch, et votre console le trouvera.Voici quelques liens qui pourraient vous intéresser :Afin de créer des chemins customisés sur votre île avec vos motifs personnalisés,. Ensuite, sélectionnez "", puis choisissez celui que vous voulez. Finalement, pour créer votre chemin avec ce dernier, appuyez sur la touche A et en avant la création !Attention, ces derniers sont différents des chemins que vous avez achetés auparavant comme la route en pavée bois, la route en briques ou encore le chemin champêtre. En effet, si ces derniers s'enlèvent en ayant l'applicationen route avec la spatule en main et en appuyant sur A,, en ayant. Aussi, vous ne pouvez pas arrondir vos angles comme avec les autres chemins.Chose à ne pas négliger non plus, si vous pouvez façonner vos propres chemins grâce aux motifs personnalisés, vous pouvez également le superposer sur les autres chemins que vous aurez achetés via les différents permis disponibles au Nook Stop.