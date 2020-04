La prochaine mise à jour de Animal Crossing: New Horizons vient d'être annoncée et sera disponible dès ce jeudi 23 avril sur Nintendo Switch.

Toutes les nouveautés de la mise à jour du 23 avril

Racine le vendeur

Rounarama

Le musée s'agrandit

Événements à venir

Nintendo vient de lever le voir sur la. Sortez vos agendas, cette dernière sera disponible, et ce gratuitement, dèsAu programme de cette mise à jour, de nouveaux visiteurs vont faire leur apparition, dont, qui était également dans l'ancien opus New Leaf. Nous allons bientôt avoir la possibilité d'acheter de nouvelles plantes et arbustes, ainsi que des pousses, comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques heures maintenant. Ainsi, nous retrouverons entre autres des pousses d'Osmanthus jaunes, roses, violets et rouges, et bien d'autres choses.Aussi, nous pouvons noter le retour de Rounard, qui est désormais officiel, et ce dernier aura. Pour y accéder, vous devrez emprunter un petit bateau. Ce dernier vous proposera toute une collection d’œuvres, vraies et fausses, mais afin de ne pas vous faire avoir, vous aurez cette fois la possibilité d'inspecter de plus près ce que vous souhaitez acheter.dans cette mise à jour, et comme nous vous l'avions indiqué il y a quelques jours,dans ce dernier. Afin de voir cette section d'art s’étoffer, vous devrez bien entendu acquérir de véritables œuvres auprès de Rounard..., un événementsera proposé aux joueurs. En plus, pour celles et ceux faisant partie des membres Miles Nook +, des offres leur seront proposées via l'application Miles Nook, avec des activités pouvant leur rapporter jusqu'à, avec un voyage spécial à faire. Pour cela, rendez-vous au Dodo Airlines, et préparez-vous à décoller pour. Cette dernière vous proposeradans laquelle vous aurez une activité à faire, avec peut-être à la clé une récompense spéciale.De plus,. Unsera organisé, et vous devrez donc collectionner des tampons qui se trouveront dans le musée, afin de gagner des récompenses.Souvent le mois de juin rime avec été, mais aussi mariage ! Ainsi,. Vous allez alors pouvoir aiderà organiser leur salle afin de prendre le cliché parfait. Pour cela, prenez la direction de lgrâce au Dodo Airlines.La, et de plus amples informations devraient être données une fois que celle-ci sera disponible.