Animal Crossing: New Horizons : Comment obtenir la collection Sirène ?

Une nouvelle collection de meubles est disponible. Afin de l'obtenir, vous allez devoir faire de la plongée ! Nous allons tout vous expliquer en détail.

Comment obtenir des pétoncles et les plans de fabrication Sirène ?

Plans de fabrication

Sol sirène : 2 perles, 5 clypéastres, 5 pierres

: 2 perles, 5 clypéastres, 5 pierres Canapé sirène : 1 perle, 10 clypéastres

: 1 perle, 10 clypéastres Tapis sirène : 1 perle, 3 clypéastres

: 1 perle, 3 clypéastres Coiffeuse sirène : 1 perle, 1 palourde géante, 2 coraux, 2 pépites de fer

: 1 perle, 1 palourde géante, 2 coraux, 2 pépites de fer Commode sirène : 2 perles, 2 palourdes géantes, 3 coraux

: 2 perles, 2 palourdes géantes, 3 coraux Lit sirène : 2 perles, 2 palourdes géantes, 5 clypéastres

: 2 perles, 2 palourdes géantes, 5 clypéastres Chaise sirène : 1 perle, 2 palourdes géantes, 2 clypéastres

: 1 perle, 2 palourdes géantes, 2 clypéastres Lampe sirène : 1 perle, 3 conques, 2 coraux, 2 pépites de fer

: 1 perle, 3 conques, 2 coraux, 2 pépites de fer Étagère sirène : 1 perle, 1 palourde géante, 4 coraux

: 1 perle, 1 palourde géante, 4 coraux Horloge murale sirène : 1 perle, 3 escargots de mer, 2 coraux, 2 pépites de fer

: 1 perle, 3 escargots de mer, 2 coraux, 2 pépites de fer Écran de sirène : 2 perles, 3 palourdes géantes, 5 clypéastres

: 2 perles, 3 palourdes géantes, 5 clypéastres Placard sirène : 2 perles, 1 palourde géante, 2 coraux, 5 clypéastres

: 2 perles, 1 palourde géante, 2 coraux, 5 clypéastres Table sirène : 1 perle, 4 clypéastres

: 1 perle, 4 clypéastres Mur sirène : 2 perles, 2 escargots de mer, 2 clypéastres, 2 coraux, 2 palourdes géantes

Avec l'arrivée de la mise à jour du 3 juillet , les joueurs d'peuvent désormais s'essayer àet partir à la rencontre de Pascal. Si pour certains il est encore inconnu, ce dernier était déjà présent dans les anciens titres de la franchise.Dans Animal Crossing: New Horizons , il n'est pas rare de voir certains personnages ayant un rôle spécifique.qui vend des navets,la décoratrice, et désormaisla loutre qui lui collectionne les pétoncles.Nous allons vous expliquer quel est son rôle et ce que vous pouvez obtenir si vous décidez de lui rendre service.Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais. Tout d'abord,(pour plus d'informations sur la nage, rendez-vous ici ). Une fois dans la mer,. Une fois remonté à la surface,. Si c'est le cas,de l'eau et commencer à dialoguer avec vous. Il vous expliquera qu', et si vous acceptez de lui donner,: les plans de fabrication Sirène !Attention,, donc s'il est déjà apparu, vous devrez attendre le lendemain. Mais n'hésitez pas à stocker tous les pétoncles possibles. La collection de meubles Sirène était déjà présente dans les anciens titres, mais désormais avec New Horizons, c'est à vous de les fabriquer !Voici la liste de tous les crafts possibles concernant cette collection Sirène :