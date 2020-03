Animal Crossing: New Horizons est un excellent moyen pour créer des liens et lier des amitiés dans le monde entier. Nous allons vous donner quelques conseils afin d'entreprendre les bonnes démarches à suivre.

Comment inviter ses amis dans Animal Crossing: New Horizons ?

Rendez-vous au Dodo Airlines

Je veux voyager

Recevoir des visiteurs

Multijoueur local

Jeu en ligne

Tous mes amis !

Mes meilleurs amis

Inviter par Dodo Code

Tous mes amis

Inviter par Dodo Code



Ajouter les meilleurs amis

est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis ce 20 mars, et après avoir effectué quelques activités afin de devenir riche et de gagner des clochettes , mais aussi afin de rembourser Tom Nook, vous voudrez surement passer du bon temps avec vos amis sur votre belle et paisible île. Nous allons vous expliquer comment procéder pour accueillir vos amis, puisque la tâche n'est pas des plus aisée.Si vous avez déjà joué au précédent opus, vous savez que vos amis peuvent vous rendre visite, et vice versa ! Dans, cette option bien sympathique est également disponible, mais quelques changements ont eu lieu.En vous baladant sur votre île, vous avez dû remarquer la présence d'un aéroport nommé Dodo Airlines, situé tout au sud de celle-ci. C'est seulement à partir du jour 2 que vous pourrez y avoir accès, débloquant alors le mode online. Dirigez-vous vers le guichet, et parlez à Morris. Ce dernier vous demandera alors ce que vous voulez faire. Deux choix s'offrent à vous :Comme vous vous en doutez, l'option qui nous intéresse ici est la seconde. Pour accueillir vos amis, sélectionnez donc Recevoir des visiteurs. Ensuite, Orris vous demandera de quelle façon vous voulez procéder :Sélectionnez donc Jeu en ligne. Ensuite, il vous demandera qui vous souhaitez inviter, et c'est là que les choses peuvent se compliquer. Plusieurs choix s'offrent à vous :Si vous êtes déjà ami Nintendo Switch avec quelqu'un qui joue également à, vous pouvez ouvrir votre portail qu'à vos amis, ces derniers pourront ainsi vous rejoindre sans difficulté.Si vous voulez inviter des personnes qui ne figurent pas sur votre liste d'amis Nintendo Switch, sélectionnez « Inviter par Dodo Code »Morris vous demandera qui vous souhaitez inviter via le code. SélectionnezNe vous inquiétez pas, votre île ne sera pas submergée par une vague de joueurs, sauf si vous publiez votre code sur les réseaux sociaux. Morris vous demandera alors de confirmer ce choix, sélectionnez alors "". La porte va maintenant s'ouvrir et Morris vous donnera votretemporaire à cinq caractères.Une fois que quelqu'un est venu dans votre ville au moins une fois, l'inviter à l'avenir devient beaucoup plus facile. Ouvrez votreet regardez la nouvelle application appelée. Il y a une page appelée Amis qui vous montrera tous ceux avec qui vous avez récemment joué. De là, vous pouvez sélectionner un nom et leur envoyer une invitation pour devenir lesUne fois qu'ils auront accepté votre invitation de meilleur ami, vous pourrez utiliser le clavier du jeu pour leur envoyer un message chaque fois qu'ils sont en ligne. Lorsque vous avez de nombreux meilleurs amis, vous pouvez demander à Morris de les inviter tous dans une liste, ce qui est très pratique et plus facile que d'avoir à traiter avec un tas de Dodo Codes.