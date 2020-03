L'une des clés essentielles dans Animal Crossing: New Horizons, pour ne pas rendre l'aventure pénible, est d'avoir assez de clochettes, la monnaie du jeu. Nous vous expliquons dans notre article comment faire pour ne jamais en manquer.

Comment gagner des clochettes dans Animal Crossing: New Horizons ?

Secouez secouez !

Briser les rochers

Vendre des fruits

Vendre l'article du jour

La vente d'insectes et de poissons

Les lueurs dorées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis ce 20 mars. Après avoir fait le tour de cette nouvelle aventure et réalisé quelques actions, vous vous êtes peut-être rendu compte à quel point lesn'étaient pas si faciles à obtenir. Il vous en faudra pour acheter tout un tas d'objets, mais également pour rembourser ce bon vieux Tom Nook. Nous vous expliquons, par l'intermédiaire d'une liste non exhaustive d'actions à effectuer, comment gagner simplement et rapidement desSi vous avez déjà joué aux précédents opus de la licence, vous n'allez pas être dépaysés. Mais pour les nouveaux joueurs, nous allons vous expliquer quelques rudiments bien pratiques !Voici une première façon simple de se faire des clochettes facilement dans. Approchez-vous d'un arbre et secouez-le afin que ce dernier fasse tomber des clochettes. Attention, l'arbre peut également faire tomber des nids d'abeilles, et si tel est le cas dépêchez-vous de vous cacher, le risque étant de se faire piquer.Chaque jour, sur votre île, vous pouvez découvrir ce que cachent les rochers, apparaissant aléatoirement. Munissez-vous de votre hache dans un premier temps, et portez un coup sur les rochers. Attention, un seul rocher détenant des clochettes est disponible par jour. Une fois que vous aurez crafté votre pelle, utilisez-la pour frapper ces derniers. Une fois le bon rocher trouvé, ce dernier pourra vous rapporter jusqu'àPour cela, vous pouvez le frapper jusqu'à huit reprises.Lorsque vous débarquez sur votre île, vous pouvez vous rendre compte qu'elle regorge d'arbres fruitiers, mais d'une seule catégorie. Ainsi, vous pouvez avoir soit des cerises, des pêches, des pommes, des poires, des oranges ou encore des noix de coco. Selon ce que vous offre votre île (chez nous des cerises), secouez vos arbres afin que ces derniers tombent, vous n'aurez plus qu'à vous baisser et allez les vendre auprès de Méli. Cependant, lorsqu'il s'agit du fruit "de base" de votre île, vous ne pourrez en tirer que 100 clochettes par fruit.Cependant, vous pouvez vendre d'autres types de fruits qui eux se vendent plus cher. Ces derniers sont ceux qui ne sont pas originaires de votre île. Afin de les obtenir, partez visiter d'autres îles et profitez de vos escapades pour ramasser les différents types de fruits. Rentrez, puis plantez-les chez vous. Après quelques jours, vous découvrirez de nouveaux arbres. Chaque fruit (autre que celui d'origine) vous rapporteraPour la petite information, avoir 20 arbres remplis de fruits vous rapporterachaque fois qu'ils peuvent être récoltés. Plantez plus d'arbres pour plus de bénéfices.Plus tard dans le jeu, vous allez débloquer la boutique de Nook. Dans l'ancien opus, chaque jour était mis à l'honneur un article avec une valeur plus élevée à la revente que les autres (dans la boutique Revente et Retouche), dans New Horizons les développeurs utilisent ce même système, mais avec quelques subtilités. Ici, il s'agira d'un article dont vous possédez le plan pour le fabriquer. Son prix de vente sera doublé.Petite précision et pas des moindres, vous pouvez fabriquer autant de répliques que vous le désirez et ainsi les revendre. Pour exemple, lase vend àen temps normal, mais à 7000lorsqu'elle est l'article vedette du jour. Si vous fabriquez 20avec 200 pommes et 40 pépites de fer, cela vaudraUne fois que vous aurez crafté votre canne à pêche et votre filet, en avant pour la capture ! Pêchez tous les poissons que vous souhaitez, puis partez les revendre. Cependant, certains valent plus que d'autres en termes de, et dans ce New Horizons, plusieurs poissons aux silhouettes assez grandes valent moins que les poissons à petite silhouette.Cependant, nous vous tiendrons prochainement informés des poissons qui coûtent le plus cher. En attendant, vous pouvez toujours remplir vos poches d'une vingtaine de poissons, ces derniers vous rapporteront quand même une somme denon négligeable. En ce qui concerne les insectes, capturez-les grâce à l'aide de votre filet. Comme pour les poissons, certains se revendent plus cher que d'autres.Si vous vous promenez sur votre île, vous avez dû apercevoir que des lueurs dorées sortaient de terre. Si vous avez une pelle, creusez à cet endroit, et des clochettes apparaîtront comme par magie ! Si vous continuez de creuser, un trou lumineux se formera, et là... Formez un sac dedans votre inventaire, et plantez-le dans ce trou lumineux. Après quelques heures, un arbre à clochette jaillira du sol ! Une fois que votre arbre aura totalement poussé, vous pouvez en récolter trois sacs Bell, triplant ainsi votre investissement initial.