Aniimo confirme son lancement sur un nouveau support

Annoncées sur PC, consoles Xbox Series et supports mobiles, les adorables créatures d'Aniimo ont prévu de rejoindre un autre catalogue.
Depuis la confirmation d'une nouvelle phase de bêta fermée en janvier dernier, Aniimo
n'avait pas donné de nouvelles. Mais que les amateurs de mignonnerie soient rassurés : de nouvelles images du jeu devraient être montrées très prochainement.
En effet, les visiteurs de la PAX East 2026 (qui ouvrira ses portes dans quelques jours à peine) pourront découvrir le jeu en avant-première. Mais ce n'est pas tout car le titre vient de confirmer qu'il sortirait sur une autre console.
Aniimo listé dans le catalogue du PlayStation Store
Pawprint Studio, le créateur du titre, a annoncé dans un communiqué qu'Aniimo serait disponible sur PS5
. Même si l'information n'a pas été relayée par Sony, les plus curieux ont vérifié sur le PlayStation Store si c'était bien le cas. Ils ont alors eu la surprise de découvrir que le titre était bien listé sur le PlayStation Store
. Cependant, il est marqué comme annoncé et peut uniquement être ajouté à la liste de souhaits
.
Cette annonce tardive va certainement rassurer les joueurs PS5 qui souhaitent explorer le monde enchanteur d'Aniimo. Mais elle pose aussi la question du lancement de cette version PS5 en même temps que sur les autres supports
. Sachant qu'à l'origine, le titre était uniquement prévu sur PC, iOS, Android et Xbox Series, Aniimo peut potentiellement être une exclusivité temporaire.
Néanmoins, il s'agit là de simples spéculations et il faudra guetter une annonce officielle pour confirmer cette théorie.
Une aventure free-to-play à vivre sur votre support préféré
Dans tous les cas, Aniimo restera jouable gratuitement et promet une aventure entre exploration, casse-têtes et capture de petits monstres
. Au volant de leur camping-car, les Pionniers (c'est-à-dire les joueurs) pourront parcourir le continent d'Idyll pour observer et capturer les Aniimo qui croiseront leurs routes. Une fois à vos côtés, vous pourrez incarner chaque Aniimo et utiliser ses compétences pour résoudre des énigmes.
Pour l'heure, Aniimo ne possède toujours pas de date de lancement, mais il est techniquement prévu pour 2026. Avez-vous hâte de découvrir ce Pokémon-like et sur quel support allez-vous y jouer ? Partagez vos réponses dans l'espace commentaires ci-dessous !
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