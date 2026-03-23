Aniimo confirme son lancement sur un nouveau support

The Aniimo have been spotted at PAX East! 👀

Find them at our booth (#16055), they're waiting for YOU to twine with them! 🐾

Stop by to try the demo, and join the events to earn rewards! 🎁



Starting March 26, see you there!#Aniimo #BeOneBeAll #PAXEast #AniimoPAXEast pic.twitter.com/MufveE9bpl