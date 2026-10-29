Aniimo : MàJ du 29 octobre 2026, patch notes et détails

Comme annoncé précédemment par les développeurs, Aniimo vient de se doter d'une toute nouvelle mise à jour, qui introduit la partie 2 de la saison 1. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent désormais profiter de nouveaux contenus, tels que de nouvelles quêtes scénarisée, une nouvelle région à explorer, mais aussi de nouveaux Aniimo à capturer. Évidemment, les développeurs en ont également profité pour améliorer certains éléments et corriger plusieurs problèmes.
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Aniimo : Toutes les nouveautés de la deuxième partie de la Saison 1 du titre
La version 1.1 d'Aniimo sera disponible dans quelques heures à peine. Découvrez tout ce qu'elle vous réserve et les conditions d'accès à la suite de la Saison 1.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 29 octobre 2026 d'Aniimo, qui est désormais disponible au téléchargement sur toutes les plateformes concernées.
Patch notes de la mise à jour du 29 octobre 2026 d'Aniimo
Nouveaux contenus
Nouveaux Aniimo
- Cette version ajoute 51 tout nouveaux Aniimo au continent d'Idylle. Parallèlement, des Aniimo dotés de plusieurs nouvelles formes prismana feront leur apparition à travers le monde, attendant que les Nomades partent à leur découverte.
- [Nouveaux Aniimo prismana de la saison]
- Jeyser, Algoglam, Farfabourse et Royabeye : 4 tout nouveaux Aniimo prismana exclusifs à cette saison. Ne les manquez pas.
- [Nouveaux Aniimo prismana régionaux]
De nouvelles formes prismana de Gachapoulpe, Sucrini, Crustabasse et Morsquale apparaissent dans leurs zones respectives à travers les Îles murmillon, attendant que les Nomades les découvrent et les capturent.
- [Aniimo du Manuel du compagnon]
- Hypnotou, un DPS de l'élément Vent, rejoint le continent d'Idylle. Il possède la capacité unique de contrôler les ennemis pour qu'ils se déplacent avec lui, et peut déployer des pièges à petite portée qui infligent des dégâts continus.
- [Aniimo exclusif aux succès de saison]
- L'« Ekolombo prismana », de l'élément Ombre et de rôle Bris, doté à la fois de capacités de rassemblement des ennemis et de DPS avec vol de vie, fait officiellement son apparition.
- [Aniimo co-créé avec les Nomades]
- Le premier Aniimo co-créé avec les Nomades, Jagaura, un puissant et impressionnant Bris de l'élément Foudre, est prêt à se lancer !
Nouvelle région cartographique
- Au fil de l'aventure, les Nomades découvriront et mettront le pied sur les Îles murmillon isolées. Cet archipel entouré par l'océan présente une géographie inédite et abrite des Aniimo de toutes sortes. Ici, les Nomades pourront explorer l'écologie et les habitudes fascinantes des Aniimo, capturer de nouveaux Aniimo pour en faire leurs compagnons, débloquer un nouveau chapitre de l'histoire et dévoiler les secrets longtemps enfouis des Îles murmillon.
- Les Îles murmillon ouvriront cette fois-ci 4 régions cartographiques :
- Baie du croissant — Des bulles géantes, telles un rêve cristallin, enveloppent doucement l'arbre solitaire au milieu du lac. La famille des Algobulle dérive tranquillement à la surface de l'eau de la baie de la Lune. Dans le village paisible et serein de Mirmer, perché sur la falaise, les insulaires et les Aniimo vivent ensemble en harmonie.
- Les Marécages rosés — La rivière nourrit des zones humides et des forêts luxuriantes.La substance visqueuse et merveilleuse de la famille des Poissucre ajoute des couleurs oniriques aux berges, tout en causant des soucis aux autres Aniimo vivant dans les zones humides.
- Gorges des eaux sauvages — Il s'agit d'une gorge traversée par des rapides rugissants. Endurcis par les courants, des Aniimo pleins de puissance et d'énergie vivent parmi les rapides et les rochers. La famille des Sciéleron chevauche les vagues à travers les eaux déchaînées, tandis que la famille des Gambaston considère cet endroit comme un terrain d'entraînement naturel.
- Les Chutes de Nuage-Lointain — L'eau du lac, au sommet de la falaise, déborde par des fissures, créant une cascade spectaculaire. Sous cette immense chute d'eau, seuls les Aniimo qui n'abandonnent jamais peuvent escalader cette cascade qui s'élève jusqu'au ciel. Avec la famille Jebond, remontez le courant, explorez la falaise recouverte par la cascade et continuez à grimper avec persévérance pour atteindre le sommet de la cascade.
Nouvelles quêtes scénarisées
- [Mise à jour de l'histoire : L'histoire des Îles murmillon]
- Les Nomades seront guidés par un chant merveilleux, emportés par les vagues, et arriveront aux Îles murmillon, isolées. Là, aux côtés de la petite Aniimo Lyrelle et du jeune Thesseo, ils entameront un voyage de pèlerinage et d'épreuves.
- [Nouvelles quêtes de voyage]
- De nouvelles quêtes de voyage narratives ont été ajoutées pour la Baie du croissant et la Faille des Chutes célestes. Elles dévoilent plusieurs petites histoires touchantes autour de la vie et des liens qui unissent les familles d'Aniimo, telles que les Algobulle, les Salasouche, les Poissucre et les Eko.
- « Légende de la forêt des Salasouche » : Les Salasouche des Marécages rosés sont confrontés à une crise liée à la substance visqueuse, mais leur chef, Lailai, s'est-il transformé en œuf d'Aniimo parlant ? Les Nomades suivent la piste et se lancent dans une aventure à la recherche de la vérité et de l'amitié.
- « La septième princesse dont on murmure le nom » : Princesse, tu es si belle, tu es si gentille, tu es l'amie à qui les Poissucre font le plus confiance, et la seule star du Théâtre Guru. Les Nomades se retrouvent entraînés dans le spectacle, encore sous le choc — comment ce Théâtre Guru chaotique va-t-il se terminer ?
- « La preuve des rapides » : D'après le jeune Thesseo, la Faille des Chutes célestes recèle une légende faisant état de trois défis liés aux rapides. Comment ces défis sont-ils relevés, et d'où proviennent-ils ? Seuls les Nomades vraiment puissants peuvent trouver la réponse.
- « Qui a volé le miel doré » : Un événement majeur s'est produit : le miel doré de Royabeye a été volé ! Astucieux Nomade, il n'y a qu'une seule vérité !
- « Itsy » : Le timide Têtuphar Itsy n'ose pas danser avec les autres, n'ose pas asperger d'eau pour nettoyer la boue, n'ose pas... il y a trop de choses qu'il n'ose pas faire. Comment peut-il trouver le courage...
- [D'autres quêtes de voyage seront progressivement dévoilées]
- « La mer de corail des rêves » : Coracroc adore rêver, et dans ses rêves se trouve une mer de corail lointaine et paisible. Cette terre idéale que l'on ne peut atteindre qu'en traversant des tempêtes de marée — pourquoi avez-vous choisi ce poisson, et comment ce poisson peut-il vous voir ?
- « Poème de la révolution » : Il s'est passé beaucoup de choses chaotiques récemment au village de Mirmer. Qui sème le trouble ? Ou plutôt, qui veut semer le trouble...
- « Ode à la tranquillité » : Della, la chef de la famille des Goutti, souhaite offrir une « Ode à la tranquillité » en l'honneur du « Miracle du Temple et du Grand Arbre », mais cette chanson a été perdue depuis longtemps, et même Della elle-même ne s'en souvient pas entièrement. Les Nomades aident à rassembler les mélodies éparpillées, à compléter la partition et à découvrir l'histoire qui se cache derrière cette chanson.
- « Trésor doré » : Robin l'Eklepto a organisé une chasse au trésor, et les Eko y ont participé avec beaucoup de joie. Mais le trésor de Robin lui-même a disparu pendant le jeu...
- [Nouveautés du Journal de voyage]
- Du nouveau contenu du Journal de voyage lié aux Îles murmillon et au village de Mirmer a été ajouté. Les Nomades peuvent le débloquer et le consulter en terminant les quêtes d'histoire associées.
Nouvelle étape de progression
- L'Institut Polaris a pris note des exploits accomplis par les Nomades. Le Dr Lewis contactera les Nomades ayant atteint le niveau 60 ou plus pour leur proposer de nouvelles évaluations de promotion de titre : « Avant-garde II », « Avant-garde III » et des « Badges de défi ».
- L'entraînement d'élite débloque le nouveau « Chapitre de Murmillon ». Il peut être relevé une fois que le titre du personnage a atteint « Avant-garde I » et que les quêtes de l'histoire des Îles murmillon ont progressé.
- Après la promotion de titre, de nouveaux niveaux de progression pour le personnage et l'Aniimo seront débloqués simultanément :
- « Avant-garde II » : plafond de niveau d'Aniimo 60→65 ;
- « Avant-garde III » : niveau maximum des personnages 65→70, niveau maximum des Aniimo 65→70.
- Déblocage de nouvelles compétences actives et de nouveaux talents passifs pour les personnages.
Mise à jour du gameplay de la saison
Opération : chasse aux œufs
- Un nouveau mode JcJ compétitif et équitable entre en phase de test : 3 équipes s'affrontent pour l'Œuf géant !
- [Horaires] Après la mise à jour, tous les jours de 18 h à minuit
- [Conditions de participation] Personnage de niveau 50 minimum, rang Dénicheur d'œufs en herbe atteint dans le mode
- [Détails du gameplay]
- Sur une île mystérieuse, l'Œuf géant endormi attend de se réveiller ! Trois équipes s'affrontent dans une compétition acharnée : battez-vous pour remporter le seul et unique Œuf géant légendaire. Maintenir le lien Fusion avec l'œuf permet d'accumuler la valeur d'activation de l'Œuf géant. Lorsque la valeur d'activation de l'Œuf géant atteint 100 % ou que le match prend fin, l'équipe qui est alors en lien Fusion avec l'Œuf géant remporte la victoire. La victoire reste incertaine jusqu'à la dernière seconde : donnez le meilleur de vous-même pour prendre le contrôle de l'Œuf géant !
- [Récompenses de gameplay]
- Tous les membres de l'équipe gagnante recevront 1 « Œuf géant », qui garantit un œuf ombral et offre une faible chance d'obtenir un œuf prismana.
- Chaque équipe qui accumule une certaine valeur d'activation avec l'Œuf géant peut recevoir un coffre de récompense à la fin, offrant une chance d'obtenir des collectibles de la saison.
- [Nouveaux collectibles]
- Collectibles de base :
- Iris prismatique : Parmi les magnifiques pétales d'iris, des couleurs prismatiques ondulent. Cette pensée brillante repose doucement dans l'étreinte tendre du bouton floral, attendant paisiblement le moment de l'éclosion.
- Ambre de rêve de papillon : Des rêves précieux scintillent faiblement au cœur du cristal. Ces instants irremplaçables ne se sont pas estompés le moins du monde, comme si même le temps n'osait pas s'écouler.
- Rempart de Cuirassier : Transformez la peur en un mur solide, et la lâcheté en courage protecteur. L'ennemi le plus difficile à vaincre est toujours son propre timide moi.
- Sérénade du Fauvillon : Le vent de montagne siffle, les vagues battent la mesure, et la mouette solitaire a enfin trouvé des compagnons. Les graves et les aigus prennent tous leur place : le grand chœur des mouettes commence !
- Collectibles précieux :
- Édition collector : Ambre de rêve de papillon
- Iris prismatique · Sol
- Iris prismatique · Lun
- Iris prismatique · Ombre
- Édition collector : Rempart de Cuirassier : Transformez la peur en un mur solide, et la lâcheté en courage pour protéger. L'ennemi le plus difficile à vaincre est toujours la timidité en soi.
- Édition collector : Sérénade du Fauvillon : Le vent de montagne siffle, les vagues battent au rythme, et la mouette solitaire a enfin trouvé des compagnons. Les graves et les aigus prennent tous leur place : le grand chœur des mouettes commence !
- [Nouveau gameplay]
- Ajout d'un nouveau gameplay de défi saisonnier. Terminez des défis spécifiques pour gagner des récompenses de succès.
- Terminez les quêtes de défi du mode « Opération : Chasse aux œufs en équipe » ou de l'« Opération : Chasse aux œufs » pour obtenir les récompenses correspondantes ; terminez le défi « Œuf doré » pour obtenir la « Boîte surprise de collectibles Départ au gré du vent », qui garantit un collectible de la saison.
- Ajout de nouvelles cartes Sanctuaire en modes Cauchemar et Chaos.
- [Optimisations et ajustements]
- Réduction de la défense physique (DÉFP) de tous les Aniimo ombraux du Sanctuaire afin d'améliorer l'expérience de combat des Aniimo de mêlée.
- Réduction de la consommation de durabilité de l'« Unité protectrice » des Aniimo de mêlée.
- La « Boutique Chasse aux œufs » vend désormais la « Puce berserker de base » : infliger des dégâts aux ennemis proches restaure les PV du Nomade.
- Ajout du nouvel ennemi Alpha « Boulabée ombrale » et de sa salle d'apparition fixe.
- Ajout du nouvel ennemi doté d'une mécanique particulière : « Algobulle ombrale ». Le vaincre confère un effet de régénération continue de PV.
- Modification du mécanisme de « Balabée ombral ». Réussir à s'en libérer restaure désormais tous les PV du Nomade.
- Réduction des PV du « Farfafeu ombral ».
- Ajout d'Aniimo ombraux sans mécanique spécifique afin d'enrichir le caractère aléatoire de leur apparition.
- Augmentation des récompenses obtenues en ouvrant les coffres prismatiques.
- Les « Œufs prismana mystérieux », « Œufs d'Aniimo ombraux » et « Œufs d'Aniimo des ruines » nouvellement obtenus après la mise à jour de la version peuvent désormais faire éclore des Aniimo appartenant aux Îles murmillon.
- Les œufs d'Aniimo obtenus en jeu peuvent désormais être consultés directement depuis l'écran de calcul des résultats et sont automatiquement placés dans le Dépôt de l'Inventaire, sans passer par messagerie.
- Optimisation de la logique de consommation de durabilité des armes pour les compétences à coût continu.
- Ajout de la fonction « Décoincer » sur les îles extérieures.
Foyer
- Mise à jour de la saison du Logis
- [Conditions de participation] Atteindre le niveau 10 du camping-car et terminer la quête du tutoriel du Logis « Acte VII : Les festivals d'Astra »
- [Mise à jour de saison]
- La nouvelle saison « Merveilleuse nuit magique » commence. Le nouvel ensemble de mobilier exclusif à la saison « Ensemble de la Nuit merveilleuse » et l'apparence de camping-car exclusive « Citrouille chauve-souris des ombres » font leur apparition.
- Nouvelle histoire de saison « Le voyage du Dieu Citrouille ». Le mystérieux Dieu de la Citrouille fait discrètement son apparition dans les maisons-camping-cars des Nomades !Bien qu'il ait perdu la mémoire, il semble avoir un passé bien riche. Quelles bénédictions apportera-t-il aux Nomades ?
- Nouvelles cultures magiques : « Citrouille magique » et « Fruit-lanterne de la mémoire ». Découvrez et collectionnez différentes formes mutantes de cultures magiques pour illuminer l'Index !
- Les nouveaux événements de saison « Tâches merveilleuses », « Rassemblement nocturne » et « Cadeau de remerciement du Dieu Citrouille » s'ouvriront progressivement au fur et à mesure que la saison avancera.
- [Remarque spéciale]
- Après le début de la nouvelle saison, la monnaie limitée du « Festival de la Lune des moissons », « Blé Rayon de Lune », ainsi que les « Graines de radis Rosée lunaire » et les « Graines de piment de lune croissante » seront converties en « Pièce de logis ». La « Rosée lunaire croissante » obtenue en démantelant les cultures lunaires sera convertie en « Cristal de sucre merveilleux », l'objet d'échange pour les plantes mutantes de la nouvelle saison. L'ensemble exclusif à la saison « Ensemble de la Lune des moissons » sera retiré de la boutique. Les Nomades qui n'ont pas encore échangé leurs objets contre les meubles de l'« Ensemble de la Lune des moissons » sont priés de le faire dès que possible !
- [Détails de la réédition]
- Les cultures lunaires et l'« Ensemble de la Lune des moissons » feront leur retour lors de futurs événements saisonniers.
- Mise à jour quotidienne du Logis
- Le nouveau véhicule « Trottinette lumineuse » est désormais disponible. Les Nomades peuvent réclamer la récompense de niveau une fois que leur camping-car a atteint le niveau 20, puis utiliser le véhicule depuis le Panneau social - Véhicules.
- Les nouveaux meubles « Ensemble du Fantôme cramoisi », « Ensemble du Fruit enfantin » et certains meubles décoratifs sont désormais disponibles dans la mise à jour quotidienne de la boutique.
- « Ensemble du Fruit enfantin » : ces fruits enfantins colorés recèlent l'innocence et la fantaisie de l'enfance. Le monde était petit à l'époque, mais l'imagination et la joie étaient sans limites.
- « Ensemble du Fantôme cramoisi » : le velours cramoisi dégage splendeur et élégance. Dans le silence, le fantôme murmure une invitation à la nuit noire.
- Le camping-car débloque de nouveaux niveaux, ajoute une structure de camping-car à trois étages et une fonction de changement intégral de l'apparence du camping-car.
- Le logis prend désormais en charge un système météorologique.
- Prise en charge de l'application de plans de logis complets et du partage de codes de plans, ainsi que mise à jour de la fonction d'obtention rapide de tous les meubles.
- Mises à jour de la gestion du logis avec de nouvelles recettes de niveaux.
- Boutique du logis – Mise à jour de l'échange « Étincelle onirique ». Vous pouvez échanger contre des plans de mobilier « Fruit enfantin », l'accessoire « Sac à petits pains étoilés », l'accessoire « Chapeau de combat Fantôlueur » et les « Notes de formule · Boisson au riz et à la fleur d'oranger ».
- Optimisation des effets visuels « brillants et colorés » des cultures mutées.
- Augmentation de la capacité de stockage du Bocal à Tickets bourgeons.
Simulateur de holo-combat
- [Condition de participation] Personnage promu au rang d'Avant-garde I
- [Détails du gameplay]
- Ajout de trois nouveaux niveaux élémentaires : Ombre, Terre et Foudre. Chaque niveau propose de nouvelles récompenses pour la première victoire.
- Chaque niveau ajoute un nouveau mode de difficulté : « Épreuve », avec des récompenses correspondantes pour la première victoire et des récompenses hebdomadaires.
- Lancement du nouveau système d'index d'entraînement : gagnez des récompenses d'index en collectant des Gizmos, en participant à des événements aléatoires et en effectuant des transformations Alpha.
Nexus de holo-combat
- La nouvelle saison « Départ au gré du vent : Partie 2 » commence. De nombreux nouveaux Alphas à affronter et effets environnementaux ont été ajoutés, les bonus spéciaux de cette phase ont été ajustés, les bonus de saison seront réinitialisés et les effets environnementaux de certaines saisons précédentes ont été modifiés.
- [Horaires] Après la mise à jour de la version, tous les jeudis de 04 h 00 au lundi suivant à 03 h 59
- [Condition de participation] Personnage ayant atteint le rang d'Avant-garde I
- [Détails de l'événement]
- Désormais, les chemins de gauche, du milieu et de droite constituent trois instances de jeu indépendantes. Vous pouvez utiliser le matchmaking, former des équipes ou jouer en solo pour les chemins de gauche, du milieu et de droite séparément, et chaque chemin enregistre son nombre maximal d'étoiles séparément.
- Chaque chemin rapporte des étoiles supplémentaires, et les récompenses correspondant au nombre total d'étoiles ont été mises à jour. Désormais, les récompenses liées aux étoiles de chaque phase doivent être réclamées manuellement.
- Si un Nomade quitte la partie pendant la phase de préparation, une assistance IA sera automatiquement ajoutée.
Défi de nomade
- Depuis la mise à jour des Îles murmillon, des habitants locaux ont également rejoint le Défi de Nomade. Découvrez-les et défiez-les !
- [Optimisations et ajustements]
- Après avoir terminé la « Revanche du Nomade », vous pouvez désormais continuer à défier les Nomades d'élite, mais aucune récompense supplémentaire ne sera attribuée.
- Vous pouvez désormais distinguer le « Défi de Nomade » et la « Revanche du Nomade » (défi de difficulté supérieure) sur la carte.
- Ajout d'un dialogue de Nomade après une défaite au combat.
- Ajout d'une fonction de recommandation intelligente.
- Fonction de match amical
- Les Nomades peuvent s'envoyer mutuellement des invitations à des duels à tout moment pour des combats JcJ en temps réel à 4 contre 4. Après la mise à jour de la version, le mode « Loyal » sera d'abord disponible, avec des combats se déroulant dans l'état « Fusion ».
Mise à jour des principales fonctionnalités du système
Fonctionnalité « Teinte étincelante »
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- Évolution de l'interface
- Les Nomades peuvent utiliser les fonctions existantes telles que « Infusion étincelante » et « Relance de teinte » dans la toute nouvelle interface « Teinte étincelante », qui ajoute également deux nouvelles fonctions : « Changement de teinte » et « Utiliser un Aniipod légendaire ».
- Déblocage et changement de teinte
- Lorsqu'un Nomade a capturé un Aniimo doté d'une certaine « Teinte étincelante », cette teinte sera définitivement débloquée. Les teintes étincelantes peuvent également être débloquées de manière aléatoire à l'aide de « Pigment étincelant ».
- Les Nomades peuvent prévisualiser les teintes étincelantes débloquées de l'Aniimo actuel dans l'interface « Changement de teinte », et peuvent dépenser des « Crédits » pour passer librement d'une teinte à l'autre pour un même Aniimo.
- Relancer le tirage de teinte
- Les Nomades peuvent dépenser du « Pigment étincelant » pour relancer le tirage de la teinte étincelante d'un Aniimo.
- Lorsqu'une teinte déjà débloquée est obtenue, « Sceau étincelant » ×2 sera restitué. Après la mise à jour, nous réémettrons également le « Sceau étincelant » correspondant à tous les Nomades qui avaient déjà obtenu des doublons de types de teintes étincelantes via la Relance de teinte avant la mise à jour. Veuillez surveiller votre messagerie en jeu à ce moment-là.
- Après la mise à jour, les résultats de chaque relance de teinte d'un Aniimo Éclatan peuvent être consultés dans le « Registre des relances » nouvellement ajouté, les enregistrements des 3 derniers mois étant disponibles.
- Utilisation d'un « Aniipod légendaire »
- Les Nomades peuvent utiliser un « Aniipod légendaire » sur un « Aniimo Éclatan ». Après utilisation, l'Aniipod lié sera remplacé par cet Aniipod légendaire, et l'effet « Éclatan » exclusif correspondant sera obtenu.
- Nouvelle « Origine étincelante »
- Une nouvelle palette de couleurs initiale, « Origine étincelante », a été ajoutée, avec des effets « Éclatan ». Tout Aniimo Éclatan peut obtenir automatiquement cette palette de couleurs et y basculer librement.
Gestion des Aniimo et Aniimopédia
- L'interface de libération des Aniimo a été optimisée pour réduire le risque d'erreur d'utilisation, et la liste de libération peut désormais être contrôlée avec précision.
- Le changement de composition d'Aniimo prendra effet immédiatement, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer à nouveau sur le bouton de déploiement.
- L'« Aniimopédia » ajoute une fonction de réclamation en un seul clic pour les récompenses de recherche. Vous pouvez désormais réclamer vos récompenses directement dans l'Index.
- Optimisation de la disposition des boutons du panneau d'informations Aniimo dans « Aniimo ». Les boutons de fonction importants s'affichent désormais séparément, ce qui rend les opérations plus pratiques.
Système social
- Une expérience sociale plus chaleureuse : après la mise à jour, l'événement « Partenaire fraîchement éclos » sera également lancé. Pendant cet événement, les nouveaux Nomades (10 ≤ niveau < 45) recevront le bonus « Partenaire fraîchement éclos » ainsi qu'une marque correspondante. Ce bonus est valable pendant 7 jours à compter de son activation et prend fin lorsque le personnage atteint le niveau 45. À l'expiration du bonus, les nouveaux Nomades recevront 1 « Œuf merveilleux » et 3 « Dons d'affection » en guise de récompenses de fin de formation.
- Si vous faites équipe avec un Nomade portant cette marque, vous pouvez partager le bonus « Partenaire fraîchement éclos » dont il bénéficie, et tous les gains ne dépasseront pas le plafond hebdomadaire fixé pour la fonction correspondante.
- Gains issus des rapports en mode Compagnon d'un ami : +20 %
- Par exemple, si un ami attrape un Aniimo en mode Compagnon et le signale, le montant final de crédits que je reçois par courrier est multiplié par 1,2.
- Gains issus du partage d'Énergie prismatique entre amis +20 %
- Par exemple, lorsque je participe à l'enrichissement de la Floraison d'un ami, le gain d'enrichissement que j'obtiens est multiplié par 1,2.
- Taux de réussite de capture d'Aniimo en mode Compagnon +10 %
- Par exemple, si je bénéficie du bonus « Partenaire fraîchement éclos » en mode Compagnon, le taux de réussite de capture d'Aniimo est multiplié par 1,1.
- Plus de liberté dans les interactions sociales : de nouveaux paramètres liés au blocage des interactions ont été ajoutés. Les Nomades peuvent régler des options telles que le blocage en un clic des demandes d'amitié, le blocage en un clic des recommandations d'amis et la portée d'acceptation des invitations à interagir dans les « Paramètres de chat – Notifications ».
- Des interactions plus sûres : l'étendue des méthodes d'interaction couvertes par la liste de blocage a été élargie. Après avoir bloqué un autre Nomade, le blocage ne se limitera plus au chat, mais deviendra un blocage réciproque couvrant toutes les interactions.
Énergie prismatique et apparition d'Aniimo prismana
- Lorsque les Nomades déclenchent « Chanceux » ou « Super chanceux » dans le monde d'une autre personne, cela augmente désormais l'énergie prismatique dans leur propre monde plutôt que dans celui de l'autre personne, et il y a une chance de déclencher une vague d'énergie et de faire apparaître directement un Aniimo prismana.
- Lorsque vous déclenchez « Flux prismana » dans le monde d'une autre personne (Énergie prismatique au maximum ou déclenchement d'une vague par « Chanceux » ou « Super chanceux »), après être revenu dans votre propre monde, vous pouvez voir l'Aniimo prismana généré sur la carte.
- L'effet « Résonance prismatique » des badges d'or régionaux s'applique désormais également lorsque vous obtenez de l'énergie prismatique grâce à « Chanceux » ou « Super chanceux », ainsi que lorsque vous obtenez de l'énergie prismatique grâce à « Enrichissement » dans le monde d'une autre personne.
Rapport Aniimo
- Optimisation des récompenses dans le « Terminal de recherche » : suppression du type « One-Shot Wonder » et ajout du type « Ombral » ; le type « Parfait » est désormais subdivisé en trois niveaux (potentiel inhérent recommandé : double 8, double 9, double 10), correspondant à différentes récompenses.
- Optimisation de l'expérience de rapport. Dans la zone située devant le terminal, les entrées d'interaction avec les autres Nomades seront masquées, ne laissant que l'opération de rapport, ce qui réduit le risque d'erreur.
Personnage
- Fusion des barres de compétences de mobilité et de combat au sein d'une même interface pour une utilisation plus pratique.
Partage de marques
- Optimisation de la logique d'affichage du « Partage de marques » afin d'améliorer la visibilité des repères de haute qualité et de réduire celle des repères de faible qualité. Les repères déjà placés par les Nomades seront recalculés et affichés selon les nouvelles règles.
Studio photo / Photo
- « Studio photo » ajoute un appareil photo grand angle et un appareil photo fisheye.
- Les paramètres d'objectif de « Studio photo » ajoutent des options de réglage de la plage de flou et de l'intensité du flou.
- Photo ajoute de nouveaux éléments : autocollants ×11, emotes photo ×4, filtres ×8.
Ajustements du système de progression
- Une fois qu'un Aniimo atteint le niveau 60, toute progression supplémentaire nécessite une Ascension, qui consomme un objet d'évolution correspondant à l'élément principal de l'Aniimo.
- Une fois qu'un Aniimo dépasse le niveau 60, l'« Éveil de talent » permet également une réinitialisation, qui consomme le nouvel objet « Carte de réinitialisation du potentiel ».
- Les Aniimo de saison disposent désormais de balises de saison. Les Aniimo dotés de balises de saison peuvent utiliser des « Cristaux de rosée » de n'importe quelle région pour effectuer un « Gain d'étoiles de résonance ».
- Les « Objets portés » liés peuvent désormais être liés à nouveau en consommant une « Marque des forts ».
- La « Marque des forts » ne fait plus de distinction entre les régions ; les objets sont fusionnés de manière uniforme et les icônes ont été ajustées.
- Lorsqu'un Aniimo atteint le niveau 65, il peut passer au « Rang stellaire 6 » via « Gain d'étoiles de résonance ».
- L'augmentation du niveau d'un Aniimo et les ascensions via « Gain d'étoiles de résonance » augmentent toutes deux le nombre d'« Éveil de talent » de l'Aniimo.
- Ajustements de la fonction « Orbe prismana » et de l'icône :
- Fonction avant ajustement : peut être utilisé sur les Aniimo des Plaines venteuses ayant débloqué la forme prismana afin de les transformer en forme prismana. Le potentiel acquis, les mutations et la personnalité d'origine de l'Aniimo sont conservés.
- Fonction après ajustement : peut être utilisé sur n'importe quel Aniimo ayant débloqué la forme prismana afin de le transformer en forme prismana. Le potentiel acquis, les mutations et la personnalité d'origine de l'Aniimo sont conservés.
- Ajout d'un nouvel objet,« Orbe prismana : Îles murmillon », qui permet de transformer les formes d'Aniimo des Îles murmillon en « Forme prismana ».
- Ajout d'un nouvel objet, « Orbe prismana », qui permet de transformer les formes d'Aniimo, où qu'elles se trouvent dans le monde, en « Forme prismana ».
- Ajout d'un nouvel objet, « Cristal de rosée des Îles murmillon ». Les Aniimo des Îles murmillon peuvent l'utiliser pour effectuer un « Gain d'étoiles de résonance ».
- Ajout de nouveaux « objets portés » : « Ceinture lie-souffle », « Lunettes brise-faille » et « Flûte d'os du présage ».
Nouveaux événements
« S1 Départ au gré du vent : Partie 2 »
- [Heure de début] « Aniimo-Europe » Après la mise à jour ~ 9 décembre 2026 à 23 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Personnage promu au rang d'Élève I
- [Détails de l'événement] Mise à jour du Manuel du compagnon, des succès de saison et du contenu de la boutique de tampons ; début d'une nouvelle phase.
- Aniimo compagnon à l'honneur dans cette phase : Hypnotou / Hypnotou prismana
- Aniimo exclusif aux succès de saison : Ekolombo prismana
- Nouveaux objets de la boutique de tampons : l'inventaire de la boutique a été mis à jour, et l'accessoire « Faux de Flammi », sur le thème d'« Ekolombo prismana », est désormais disponible.
« Aniimo Go ! »
- [Heure de début] « Aniimo-Europe » 12/11/2026 10 h 00 ~ 10/12/2026 07 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Niveau du personnage : 40
- [Détails de l'événement] Événement sur le thème des courses en monde ouvert. Il y a trois circuits au total, avec un nouveau circuit ouvert toutes les deux semaines. Vous pouvez relever le défi en solo ou courir avec plusieurs joueurs. Terminez l'événement pour obtenir un cadre d'avatar exclusif et des ressources d'entraînement.
« Parade nocturne »
- [Heure de début] « Aniimo-Europe » Après la mise à jour de la version ~ 10/12/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Personnage ayant atteint le niveau « Élève I »
- [Détails de l'événement] Les Nomades gagnent des « Bonbons d'Halloween » grâce à l'Activité quotidienne et illuminent progressivement la Maison des Bonbons ; ils choisissent des matériaux pour les Aniimo de passage, mélangent des parfums à leur goût et consignent leurs rencontres dans le journal. À mesure que la Maison des Bonbons s'anime et que les compagnons se rassemblent, une scène de parade finit par se former. Terminez l'événement pour obtenir un cadre d'avatar exclusif et un « Cristal étincelant ».
« Résonance fantastique »
- [Heure de début] « Aniimo-Europe » 20/11/2026 04 h 00 ~ 10/12/2026 03 h 59 (UTC+0)
- [Conditions de participation] Personnage ayant atteint le rang d'Élève I
- [Détails de l'événement] Le premier Aniimo co-créé par les Nomades, Jagaura, fait officiellement ses débuts. Les Nomades peuvent découvrir l'univers de Jagaura à travers des quêtes événementielles, accomplir des missions telles que prendre des photos, utiliser des compétences et capturer des créatures, et réclamer les récompenses correspondantes. Après avoir terminé toutes les quêtes événementielles, vous pourrez obtenir la recette exclusive d'offrande de Jagaura.
« Trésors des marées »
- [Heure de début] « Aniimo-Europe » Après la mise à jour de la version ~ 10/12/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Personnage ayant atteint le niveau « Élève I »
- [Détails de l'événement] Événement de connexion cumulative sur 14 jours. Pendant l'événement, atteignez le nombre de jours de connexion cumulés spécifié pour obtenir des récompenses telles que « Cube étincelant », « Cristal étincelant », « Œuf étincelant » et « Aniipod ultra ».
« Première visite aux Îles murmillon »
- [Date de début] « Aniimo-Europe » Après la mise à jour ~ 10/12/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Terminez la quête de l'histoire « Un récit de marée et de chanson »
- [Détails de l'événement] La nouvelle région des Îles murmillon est ouverte. Terminez les quêtes d'exploration de la région pour gagner des « points d'exploration » et obtenir des récompenses d'événement, notamment un cadre d'avatar en édition limitée.
« Photo prismana »
- [Heure de début]
-
- Phase 1 : « Aniimo-Europe » 12/11/2026 04 h 00 ~ 16/11/2026 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 2 : « Aniimo-Europe » du 16/11/2026 à 04 h 00 au 23/11/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 3 : « Aniimo-Europe » du 23/11/2026 à 04 h 00 au 30/11/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Personnage ayant atteint le rang Élève II
- [Détails de l'événement] Chaque phase de l'événement désigne un Aniimo de « forme prismana ». Les Nomades utilisent la fonction « Photo » du jeu pour enregistrer différents types « Éclatan » de l'Aniimo désigné afin de faire progresser la série de photos. Chaque premier enregistrement d'un type « Éclatan » donne droit à la récompense correspondante, et après avoir enregistré 5 types au total, vous pouvez également réclamer une récompense d'achèvement.
« Abondance de veine »
- [Heure de début]« Aniimo-Europe » 30/10/2026 04 h 00 ~ 07/12/2026 03 h 59 (UTC+0)
- [Conditions de participation] Personnage ayant atteint le niveau « Élève II »
- [Détails de l'événement] D'après les observations de l'Institut, l'énergie des Veines dans certaines régions a été inhabituellement active ces derniers temps, ce qui a entraîné des changements particuliers dans l'écosystème local.
Pendant l'événement, lors des 3 premières actions « Enrichissement » de chaque week-end dans la région désignée pour cette phase, la probabilité d'apparition d'Aniimo en phase nova sera considérablement augmentée, et le gain d'énergie prismatique régionale obtenu après la cueillette de « Fruit de veine » sera en outre majoré de 50 %. Parallèlement, l'abondance d'énergie de veine attirera un grand nombre d'Aniimo qui apparaîtront dans des zones concentrées de la région désignée. Les Nomades pourront partir à leur découverte et les capturer.
Certains Aniimo spéciaux sous « forme prismana » seront également attirés par l'énergie de veine et apparaîtront dans les régions désignées pendant une durée limitée.
- Les formes prismana et les régions correspondantes apparaissant à différentes étapes sont les suivantes :
« Aniimo-Europe » du 2 novembre 2026 à 04 h 00 au 9 novembre 2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- La forme prismana « Farfabourse » apparaît dans les Marécages rosés / la Côte de maréeflore.
« Aniimo-Europe » du 9 novembre 2026 à 04 h 00 au 16 novembre 2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- La forme prismana« Royabeye » apparaît dans les Gorges des eaux sauvages / la Mer florale.
« Aniimo-Europe » du 16/11/2026 à 04 h 00 au 23/11/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- La forme prismana « Jeyser » apparaît aux Chutes de Nuage-Lointain / Hautes-plaines ocres.
« Aniimo-Europe » du 23/11/2026 à 04 h 00 au 30/11/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- La forme prismana « Algoglam » apparaît à la Baie du croissant / Grève d'échoflux.
« Aniimo-Europe » du 30 novembre 2026 à 04 h 00 au 7 décembre 2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- Les formes prismana « Farfabourse », la forme prismana « Royabeye », la forme prismana « Jeyser » et la forme prismana « Algoglam » apparaîtront simultanément respectivement aux Marécages rosés / Côte de maréeflore, Gorges des eaux sauvages / Mer florale, Chutes de Nuage-Lointain / Hautes-plaines ocres et Baie du croissant / Grève d'échoflux.
« Quel est cet Aniimo ? »
- [Heure de début]
- Phase 1 : « Aniimo-Europe » 30/10/2026 04 h 00 ~ 06/11/2026 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 2 : « Aniimo-Europe » du 13/11/2026 à 04 h 00 au 20/11/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 3 : « Aniimo-Europe » du 27/11/2026 à 04 h 00 au 4/12/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Personnage ayant atteint le rang Élève II
- [Détails de l'événement] Une fois l'événement lancé, l'Institut Polaris dévoilera la silhouette de l'Aniimo mystérieux de cette phase. La silhouette initiale ne montre que les parties caractéristiques de l'Aniimo mystérieux. Les Nomades peuvent progressivement révéler les parties cachées en photographiant des Aniimo présentant les mêmes caractéristiques. Après avoir photographié l'Aniimo dont la forme correspond à la silhouette et validé votre soumission, vous pourrez terminer le sujet de recherche et gagner des récompenses. Si vous parvenez à le photographier avant que la silhouette ne soit entièrement révélée, vous pouvez également gagner une récompense supplémentaire d'observation d'Aniimo !
« Enquête sur l'écologie d'Idylle »
- [Heure de début]
- Phase 1 : « Aniimo-Europe » 30/10/2026 04 h 00 ~ 06/11/2026 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 2 : « Aniimo-Europe » du 13/11/2026 à 04 h 00 au 20/11/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 3 : « Aniimo-Europe » du 27/11/2026 à 04 h 00 au 4/12/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Personnage ayant atteint le rang d'Élève I
- [Détails de l'événement] Pendant l'événement, l'Institut Polaris publiera une liste d'étude écologique des Aniimo pour cette phase. Les Nomades doivent aller capturer les Aniimo correspondants à la liste, contribuer à la réalisation de l'étude écologique et gagner des points d'étude. Une fois que le total des points aura atteint le seuil requis, vous pourrez réclamer les récompenses de cette étape.
« Étoile glamour »
- [Heure de début]
- Phase 1 : « Aniimo-Europe » 6 novembre 2026 à 04 h 00 ~ 13 novembre 2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 2 : « Aniimo-Europe » du 20/11/2026 à 04 h 00 au 27/11/2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- Phase 3 : « Aniimo-Europe » du 4 décembre 2026 à 04 h 00 au 11 décembre 2026 à 03 h 59 (UTC+0)
- [Condition de participation] Personnage ayant atteint le rang « Élève II »
- [Détails de l'événement] Une fois l'événement lancé, l'Institut Polaris annoncera le thème de l'audition pour « Étoile glamour ». Les Nomades peuvent choisir des Aniimo adaptés et coordonner leurs accessoires en fonction du thème actuel pour finaliser leur inscription au concours. L'Institut attribuera des points en fonction de l'adéquation entre les Aniimo et les accessoires et le thème. Lorsque le score atteint le seuil correspondant, vous pouvez réclamer vos récompenses.
Nouveaux looks
- « Charme de la Nuit »
- Dissimulez vos crocs avec élégance et séduisez ceux qui sont prêts à succomber à la tentation.
- Après la mise à jour, les Nomades pourront se rendre dans « Lumière tissée, soies ombragées » pour obtenir le nouvel ensemble d'apparences.
- « Magnifique chouette nocturne »
- Les plumes de chouette brodées brillent dans la nuit merveilleuse.
- Après la mise à jour, rendez-vous dans la boutique, puis dans la section « Recommandés » pour acheter le nouvel ensemble « Magnifique chouette nocturne ».
- « Ruée d'ombre nocturne »
- Le clair de lune se déverse, et les ombres balayent le ciel.
- Après la mise à jour, rendez-vous dans la Boutique - Recommandés pour acheter le nouvel ensemble « Ruée d'ombre nocturne ».
- « Rencontre nocturne mystique »
- Enfilez cette tête de citrouille originale et amusez-vous à cœur joie lorsque la nuit merveilleuse tombera !
- Après la mise à jour, rendez-vous dans la rubrique Boutique - Recommandés pour acheter le nouvel accessoire « Rencontre nocturne mystique ».
Mise à jour du manuel du compagnon
- [Heure de début] « Aniimo-Europe » Après la mise à jour de la version ~ 9 décembre 2026 à 23 h 59 (UTC+0)
- [Détails de l'événement]
- L'Aniimo mis à l'honneur dans le Manuel du compagnon de cette phase est Hypnotou. Au cours de votre aventure dans le monde ouvert, accomplissez les quêtes du Manuel du compagnon et augmentez votre niveau pour gagner de généreuses récompenses.
- [Détails de la version]
- Les récompenses de progression de niveau du Manuel du compagnon sont divisées en Édition standard et Édition avancée. L'édition avancée nécessite une activation supplémentaire pour être débloquée.
- Les récompenses de l'édition Standard (gratuite) comprennent :
- Œuf Hypnotou ×1
- Œuf Aniimo parfait aléatoire ×1
- Essence de veine
- Cristal étincelant
- Une grande quantité de matériaux d'entraînement et bien plus encore
- Les récompenses de l'édition avancée comprennent :
- Œuf d'Hypnotou prismana au potentiel parfait ×1
- Objet d'évolution d'Hypnotou « Âme d'Hypnotou » ×1
- Cube étincelant ×2
- Scintille ×680
- Ombre onirique radieuse ×2
- Nombre maximal de boîtes de stockage d'Aniimo augmenté de 5
- Débloquez le Manuel du compagnon de l'édition collector pour recevoir immédiatement des récompenses et avantages supplémentaires en plus de ceux de l'édition avancée :
- Nombre maximal de boîtes de stockage d'Aniimo augmenté de 10
- Cube étincelant ×1
- Cadre d'avatar en édition limitée
- Accessoire en édition limitée
- Scintille ×200
- Batterie de primergie ×5
- Augmente le niveau du Manuel du compagnon de 10
- [Détails des quêtes et de l'EXP]
- Les quêtes sont divisées en quêtes hebdomadaires et en quêtes saisonnières. Chacune ne peut être accomplie qu'une seule fois, et il n'y a pas de plafond d'EXP hebdomadaire.
- Les quêtes hebdomadaires se réinitialisent tous les lundis à 04 h 00, et la progression est remise à zéro chaque semaine. Les quêtes saisonnières seront ajoutées progressivement au pool de quêtes saisonnières et pourront être accomplies tout au long de la version. Une fois ajoutées, vous devrez d'abord accomplir les quêtes préalables de cette série pour pouvoir les accepter. Toutes les quêtes prennent fin lorsque le Manuel du compagnon en cours se termine.
- Vous pouvez également obtenir de l'EXP du Manuel du compagnon via le Guide de l'Institut - Activité quotidienne.
Après le niveau 100, le Manuel du compagnon passe en mode de récompenses cycliques, plafonné au niveau 1 000.
- [Détails sur les cadeaux]
- Les Nomades peuvent envoyer un cadeau à des amis qui remplissent les conditions d'affinité et qui n'ont pas encore débloqué le Manuel du compagnon Édition avancée ou Édition collector. Le destinataire recevra 1 objet permettant d'activer le Manuel du compagnon Édition avancée et Édition collector.
- [Détails de la réédition]
- L'œuf d'Aniimo prismana issu du Manuel du compagnon de cette phase sera à nouveau disponible dans le mode « Logis » au cours de la saison 3.
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