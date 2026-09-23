Aniimo : Comment changer le moment de la journée (nuit/jour) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2026 à 14h11
Nous vous indiquons comment changer la période de la journée sur Aniimo, afin de passer à la nuit ou au jour.
Aniimo : Comment changer le moment de la journée (nuit/jour) ?

Comme sur beaucoup d'autres jeux, Aniimo dispose d'un cycle jour/nuit, qui a un effet sur le monde ouvert et certains éléments. Les développeurs de chez Pawprint Studio laissent, d'ailleurs, les joueurs et les joueuses modifier/passer le temps sur Aniimo. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire ni comment ce système fonctionne.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment modifier le moment de la journée sur Aniimo, c'est-à-dire comment passer du jour à la nuit, et inversement.

Comment changer le moment de la journée (nuit/jour) sur Aniimo ?

Modifier la période de la journée sur Aniimo

Remarquons, avant tout, que l'option permettant de modifier la période de la journée sur Aniimo n'est disponible qu'après une petite poignée d'heures sur le titre. Ainsi, cette fonctionnalité n'est pas disponible d'emblée et nécessite d'avoir quelque peu avancé dans les quêtes principales. Or, rassurez-vous, vous y aurez accès assez vite. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour changer le moment de la journée sur Aniimo :

  • Une fois dans votre partie, ouvrez le menu en jeu.
  • Sur la partie droite, vous pourrez voir un logo avec une lune et un soleil. Cliquez dessus.
  • Choisissez le moment de la journée que vous désirez atteindre.
    • Vous avez le choix entre : Midi, Crépuscule, Nuit et Matin.
  • Validez, enfin, votre choix et attendez la fin de la courte cinématique.

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Vous savez, à présent, comment changer le moment de la journée sur Aniimo. Sachez que vous pouvez effectuer cette action à tout moment, et autant de fois que désiré. D'ailleurs, passer le temps sur Aniimo afin d'être le jour ou la nuit est relativement intéressant.

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Quel est l'intérêt de changer le moment de la journée sur Aniimo ?

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Modifier la période de la journée sur Aniimo peut être requis pour progresser dans certaines quêtes, par exemple. De plus, cela vous permettra de rencontrer de nouveaux Aniimo, car certains d'entre eux n'apparaissent qu'à des moments précis de la journée ou en fonction de la météo. D'ailleurs, à ce propos, soulignons que passer du jour à la nuit ou de la nuit au jour sur Aniimo n'a pas d'incidence sur les conditions météorologiques : de ce fait, la météo ne changera pas, après votre action.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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