Aniimo : Comment faire évoluer ses Aniimo ?

Sur Aniimo, il est tout à fait possible de faire évoluer ses Aniimo. D'ailleurs, nous vous expliquons comment fonctionne et comment profiter du système d'évolution sur Aniimo.

Durant leur aventure sur Aniimo, les joueurs et les joueuses peuvent capturer de très nombreux Aniimo, aux caractéristiques diverses, en explorant le vaste monde ouvert. Ces créatures peuvent monter de niveau et même évoluer. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas encore comment profiter du système d'évolution sur le titre de Pawprint Studio.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment faire évoluer vos Aniimo sur Aniimo, et ce qui est requis pour profiter de cette fonctionnalité.

Comment faire évoluer ses Aniimo sur Aniimo ?

Faire évoluer un Aniimo sur Aniimo est très important, étant donné que cela vous aidera à progresser dans l'histoire principale ou bien pour réaliser diverses activités. Cette fonctionnalité n'est, en réalité, pas très difficile à trouver. Ainsi, voici la marche à suivre pour faire évoluer un Aniimo sur Aniimo :

Lorsque vous êtes en jeu, ouvrez le menu.

Cliquez sur Aniimo, figurant tout en haut.

Sélectionnez l'Aniimo, qui est susceptible d'évoluer. Cela est indiqué sur une petite icône en bas à droite. Il s'agit de la touche L3 sur PS5.

Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche liée à « Évolution » pour faire évoluer votre Aniimo.





Comme vous pourrez le constater, faire évoluer un Aniimo sur Aniimo exige de remplir certains prérequis et critères. Il n'est donc pas simplement question de faire monter son niveau, comme cela peut être le cas sur d'autres titres du même genre.

Le système d'évolution d'Aniimo demande, par exemple, de vaincre des boss spécifiques, de réaliser une activité particulière ou encore de posséder la ressource adéquate, pour ne citer que ces quelques exemples. Dans tous les cas, vous pouvez à tout moment prendre connaissance des critères à remplir pour faire évoluer l'Aniimo de votre choix. Nous vous recommandons, d'ailleurs, de le faire régulièrement afin que vous puissiez débloquer des évolutions et ainsi avoir de meilleurs Aniimo dans votre équipe.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre, qui arrive le 23 septembre 2026 sur appareils iOS/Android, est free-to-play, soit gratuit.