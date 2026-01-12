Aniimo lance une nouvelle bêta fermée, et dévoile de nouvelles informations

Le Pokémon-like gratuit Aniimo accélère la cadence. Pawprint Studio vient de dévoiler la date de son second test en bêta fermée, accompagné d'une avalanche de nouveautés de gameplay. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le lancement des festivités en janvier prochain.
Les amateurs de collection de créatures ont un nouveau rendez-vous à noter dans leur agenda. Kingsglory et Pawprint Studio ont officiellement levé le voile sur la suite des opérations pour Aniimo, leur jeu de rôle free-to-play très attendu
. Après une première phase d'essai, l'équipe de développement confirme la tenue d'une deuxième bêta, baptisée Haut les pattes, qui débutera le 23 janvier 2026
. Les inscriptions sont d'ailleurs toujours ouvertes sur le site officiel
pour ceux qui souhaitent découvrir le titre sur Xbox Series, PC ou mobile avant sa sortie définitive prévue plus tard dans l'année.
Une biodiversité en pleine expansion
L'attrait principal de cette nouvelle phase de test réside dans l'enrichissement significatif du bestiaire et des environnements. Les développeurs ont confirmé l'arrivée de nouvelles créatures comme Fentuft et Nimbi
, dont les humeurs auront un impact direct sur l'environnement, ou encore Eko, un monstre capable de détecter les sons. La star de cette bêta sera sans doute Irelia, le tout premier Aniimo légendaire, dont l'histoire sera au cœur de la narration de ce test. Pour dénicher ces nouvelles espèces, les joueurs devront explorer des biomes inédits tels que Driftwise Meadow, basé sur les émotions, ou la luxuriante Rosetower Wood.
Au-delà de la simple collection, le studio insiste sur la relation avec les créatures
. La mécanique de couplage, qui permet de voir le monde à travers les yeux de son compagnon, reste centrale. De plus, les variantes irisées des boss promettent d'ajouter du piment aux affrontements pour les dresseurs les plus aguerris. Tout cela a notamment été montré dans la dernière vidéo du jeu.
Housing créatif et vols d'œufs compétitifs
Cette bêta ne se contente pas d'ajouter du contenu, elle introduit de nouvelles manières de jouer. Le système d'habitat permettra enfin aux joueurs de cultiver la terre, de décorer leur maison et de créer des interactions ludiques avec leurs monstres. C'est une dimension « tranche de vie » qui vient compléter l'aspect aventure, offrant une pause bienvenue entre deux explorations.
Cependant, l'annonce la plus surprenante concerne l'ajout d'un mode hybride JcE/JcJ nommé Opération : vol d'œuf. Dans les Îles perdues, des équipes de trois joueurs devront s'aventurer dans des donjons labyrinthiques pour sécuriser des trésors
. La tension promet d'être palpable, car il faudra non seulement survivre aux pièges, mais aussi se mesurer aux autres explorateurs pour s'emparer des précieux œufs d'Aniimo.
Enfin, Pawprint Studio a mis l'accent sur les outils communautaires. De nouvelles mécaniques comme le cor d'appel ou la flûte faciliteront le regroupement des joueurs dans le monde ouvert. Le système Suivre et offrir encouragera la coopération et l'échange de créatures, renforçant l'aspect MMO du titre. Cette bêta, qui débute le 23 janvier donc, s'annonce comme un test crucial pour valider les ambitions d'Aniimo avant son lancement mondial, toujours prévu en 2026 sur PC et Xbox Series.
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