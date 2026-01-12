Aniimo lance une nouvelle bêta fermée, et dévoile de nouvelles informations



le 12 janvier 2026 à 18h02 Publié par Corentin Rimbert le 12 janvier 2026 à 18h02

Le Pokémon-like gratuit Aniimo accélère la cadence. Pawprint Studio vient de dévoiler la date de son second test en bêta fermée, accompagné d'une avalanche de nouveautés de gameplay. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le lancement des festivités en janvier prochain.