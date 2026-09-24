Aniimo Voyage rapide : Comment se déplacer rapidement ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2026 à 15h15
Le monde d'Aniimo est grand, mais dispose d'un système de voyage rapide. D'ailleurs, nous vous indiquons comment vous déplacer rapidement sur le titre de Pawprint Studio.
Aniimo Voyage rapide : Comment se déplacer rapidement ?

Comme vous le savez probablement déjà, Aniimo propose un vaste monde ouvert, baptisé Idylle. Afin de faciliter les déplacements des joueurs, les développeurs ont, bien entendu, introduit un système de voyage rapide, qui permet de rejoindre une destination en un rien de temps. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter, ni comment ce système fonctionne.

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Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment utiliser le voyage rapide sur Aniimo pour se déplacer le plus vite possible.

Comment utiliser le voyage rapide sur Aniimo ?

aniimo-voyage-rapide-floraison

Sur Aniimo, les joueurs et les joueuses ont très rapidement accès au système de voyage rapide, c'est-à-dire dans les premières minutes de jeu, étant donné que cette fonctionnalité est introduite via les quêtes principales initiales. Ainsi, sur Aniimo, il est possible de se déplacer rapidement vers différents points sur la carte, à savoir vers les avant-postes, sanctuaires/donjons ou vers les floraisons (« blooms » en anglais).

Les floraisons, qui font donc office de points de téléportation sur Aniimo, doivent tout d'abord être découvertes par les joueurs. Ces derniers doivent, qui plus est, interagir avec, afin de débloquer ce point de voyage rapide. Comme vous pourrez le constater, il y en a beaucoup, et ce, à travers tout le monde d'Idylle (vous verrez les icônes en forme d'étoile sur la carte - comme sur l'image ci-dessous). Notons, d'ailleurs, qu'en débloquant une floraison, les joueurs révèlent une partie de la carte. 

aniimo-voyage-rapide-floraison-carte

Dès lors, pour effectuer un voyage rapide sur Aniimo, il vous suffit d'effectuer ces actions : 

  • Une fois en jeu, ouvrez votre carte.
    • Pavé tactile sur PS5, et M (par défaut) sur PC.
  • Sélectionnez une floraison ou un point de voyage rapide.
  • Cliquez sur « Téléporter » pour vous rendre à l'emplacement sélectionné en une fraction de secondes.
    • Touche Triangle sur PS5, par exemple.

aniimo-voyage-rapide-teleportation

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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