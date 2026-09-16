Aniimo Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Aniimo, vous permettant de récupérer de nombreux bonus.

Codes d'échange Aniimo

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Aniimo. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus qui vous serviront durant votre aventure. Cependant, parfois, Pawprint Studio, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.



Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Aniimo

Récompenses Codes actifs Récompenses Aniimo2026

Codes expirés Aniimo

Voir les codes Aniimo expirés Récompenses Codes expirés Aucun code Aniimo n'est actuellement expiré

Comment activer un code d'échange dans Aniimo ?

Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés sur un site internet, Aniimo vous permet de le faire directement en jeu. Il faut cependant s'être connecté à son compte Aniimo depuis la plateforme sur laquelle vous êtes afin d'accéder aux fameux codes, en plus d'avoir progressé dans le prologue. Pour entrer un code sur Aniimo, il vous suffit de réaliser la manipulation suivante :

Lancez Aniimo et assurez-vous d'être connecté à votre compte. Si c'est la première fois que vous lancez le jeu, vous aurez une fenêtre vous proposant de vous connecter à votre compte.

Une fois en jeu, ouvrez le menu.

Cliquez sur l'icône représentant un rouage, qui est présent sur la partie droite.

Descendez jusqu'à « Compte ».

Tout au début de la liste, vous pourrez rentrer le code.

Validez, ensuite, le code pour recevoir votre bonus.













Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.