Aniimo : Toutes les nouveautés de la deuxième partie de la Saison 1 du titre

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 octobre 2026 à 14h18
La version 1.1 d'Aniimo sera disponible dans quelques heures à peine. Découvrez tout ce qu'elle vous réserve et les conditions d'accès à la suite de la Saison 1.
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Aniimo : Toutes les nouveautés de la deuxième partie de la Saison 1 du titre

Plus d'un mois après son lancement, Aniimo se prépare à recevoir du contenu inédit. Il s'agit de la deuxième partie de la saison 1 et de nombreux Excursionnistes ont hâte de partir à l'aventure. Dès le 29 octobre 2026, ce sera possible et voici ce qui vous attend. 

Continuez votre voyage au cœur d'Idylle avec une partie 2 riche en surprises

Une nouvelle région à explorer : les îles Murmillon 

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Après avoir parcouru les Plaines venteuses en long, en large et en travers, les membres de l'équipe d'expédition vont prendre la route des îles Murmillon. Cet archipel, entouré par l'océan, proposera 4 nouvelles zones : la Baie du croissant, les Marécages rosés, les Gorges des Eaux sauvages et les chutes de Nuage-Lointain. 

Entre arbre solitaire trônant au milieu d'un lac et forêts luxuriantes, ces nouveaux habitats attendent d'être explorés et de livrer tous leurs secrets. Ouvrez grand les yeux pour trouver les coffres cachés, ramasser des ressources inédites et bien entendu rencontrer des Aniimos inédits.

Plus de 50 nouveaux Aniimo à capturer et des formes Prismana encore jamais vues

Les îles Murmillon abritent 51 nouvelles espèces d'Aniimo à découvrir, à observer, à combattre et à capturer. En plus de ces créatures qui rempliront votre Aniimodex, les 4 régions abritent également 4 nouveaux Prismana exclusifs à la zone, à savoir Gachapoulpe, Sucrini, Crustabasse et Morsquale. D'autres créatures feront également leurs débuts sur le continent comme Hypnotou.

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Cette deuxième partie de saison sera aussi l'occasion d'attraper des Aniimo Prismana disponibles pour une durée limitée, comme Jeyser, Algoglam, Farfabourse et Royabeye. 

Un nouveau chapitre principal, des quêtes secondaires en pagaille et une nouvelle limite de niveau 

La mise à jour va aussi amener son lot d'activités et d'histoires pour occuper les Pionniers entre deux sessions d'exploration. Entre les quêtes secondaires, les nouveautés du logis, le nouveau chapitre avec les missions « La septième princesse dont on murmure le nom » ou « Qui a volé le miel doré », il y a de quoi occuper votre équipe pendant quelques heures. 

Aniimo indisponible pendant quelques heures pour préparer au mieux ce lancement

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Le déploiement d'une nouvelle zone et d'un contenu aussi important nécessite du temps. De fait, Aniimo sera injouable entre 23 heures et 8 heures du matin, heure française. Cependant, le retour du titre peut être légèrement retardé en cas de problèmes mineurs. Précisons que cet arrêt du jeu ainsi que le déploiement de la mise à jour « Départ au gré du vent : Partie 2 » concernent toutes les plateformes sur lesquelles Aniimo est disponible.

Vous pourrez également passer deux nouvelles évaluations de promotion de titre : « Avant-garde II » et « Avant-garde III » et faire progresser vos Aniimo jusqu'au niveau 70.

Les conditions à remplir pour accéder à ce nouveau contenu

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Si cette mise à jour est attendue par la communauté, il faudra avoir validé certaines conditions avant de partir explorer les îles Murmillon. Tout d'abord, votre personnage devra impérativement avoir atteint le niveau 55 et avoir obtenu le rang Avant-garde I (ou Trailblazer I). 

Pour obtenir ce titre, vous devrez avoir battu la Nomade d'élite Cecelia (PNJ présent à la côte de Maréeflore et propriétaire du badge Vagues coupantes). Son équipe est de niveau 65 et nécessite une composition adaptée, mais le combat reste difficile. Vous devrez également avoir réussi le test du Dr Lewis.

Enfin, pour accéder à la nouvelle zone, vous devrez avoir terminé la quête « Un conte de marée et de chant », accessible uniquement à partir du niveau 55. Une fois toutes ces étapes validées, vous pourrez entamer votre voyage vers l'archipel dès que la mise à jour sera terminée.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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