Among Us : Sa date de sortie sur les consoles PlayStation aurait fuité

Sans trop de surprise, après l'annonce de l'arrivée d'Among Us sur Xbox One et Xbox Series annonçait en avril dernier la parution du jeu de stratégie sur les consoles PlayStation . Toutefois, le studio n'avait pas avancé de date précise, mais avait tout de même signifié qu'il serait disponible durant cette année 2021.Cette fois-ci, nous en savons davantage puisque selon le compte Twitter. Bien évidemment, celle-ci peut très bien n'être ici que pour remplir l'emplacement réservé, et cela ne signifie pas non plus queQuoi qu'il en soit, il va falloir attendre un communiqué officiel de la part d'afin d'en savoir plus sur cette parution, même si cela semble plausible.Cette fuite nous apprend, en outre, que. Toutefois, si les joueurs Xbox n'auront pas la chance d'avoir quelques cosmétiques offerts, Among Us sera disponible via le célèbre Xbox Game Pass.Pour rappel, la sortie d' Among Us sur consoles est prévue pour cet été. D'autres nouveautés, telles qu'un mode de jeu et une nouvelle carte, sont également au programme