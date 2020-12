Among Us sera lancé sur Xbox One et Series X/S en 2021

Among Us arrive sur Xbox One et Series X/S

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion de l'arrivée d'Among Us dans le catalogue du Xbox Game Pass PC, Innersloth et Microsoft n'ont pas pu s'empêcher de nous dévoiler une deuxième information :Aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée,, qui attendaient impatiemment de pouvoir être imposteur et trahir avec malice les membres de l'équipage sur Xbox One et Xbox Series X/S., puisque c'est également à ce moment que la nouvelle carte sea lancée Comme les bonnes nouvelles arrivent généralement groupées,. Nous aurons de plus amples informations, comme une date précise, très vite.Après s'être lancé sur Nintendo Switch à la surprise générale , c'est donc une autre plateforme qui va accueillir à bras ouverts l'un des titres phénomènes de cette année 2020, bien qu'il soit sorti en juin 2018.