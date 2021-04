Among Us annoncé sur PS4 et PS5

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Disponible sur PC, Nintendo Switch et mobiles et annoncé en fin d'année 2020 pour arriver sur les consoles Xbox, les joueurs possédant une console de chez Sony se demandaient quand ils allaient pouvoir, eux aussi, profiter d'Among Us, jeu phénomène de l'automne 2020. L'attente ne sera plus très longue,Malheureusement, aucune date ni fenêtre de sortie n'ont été communiquées, cependant, sur le PlayStation Blog, le studio précise qu'il arrivera « bientôt ». Sachant que la version Xbox One et Xbox Series est prévue pour cet été , il est probable qu'il en soit de même pour celle-ci. En attendant d'en savoir un peu plus, sachez queEnfin, et en toute logique, le cross-play sera activé, permettant de jouer avec ses amis, quelle que soit leur plateforme. Nous vous communiquerons davantage d'informations sur cette version et notamment une date de sortie dès lors que les développeurs nous en diront plus.Finalement, nous rappelons que la prochaine mise à jour d' Among Us apportera des lobbies plus grands, mais aussi un tout nouvel écran lors des réunions d'urgence