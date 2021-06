Among Us : Nouvelle carte, mode cache-cache, succès, les nouveautés teasées par les développeurs

Nouvelle carte, la cinquième.

Les succès.

Liaison des comptes entre les plateformes, pour retrouver ses skins et ses sauvegardes où que vous jouiez.

Nouveaux rôles, comme le scientifique et le shérif.

Mode Hide n’ Seek (cache-cache).

Nouveaux skins.

Nous ne savons pas encore quand arrivera la prochaine mise à jour majeure d', maisa donné quelques informations supplémentaires, bien que le studio soit resté assez évasif sur le sujet. Ainsi, outre le support des parties à 15 joueurs, de nouvelles couleurs, et une amélioration graphique, chose que nous savions déjà, le support des manettes sur mobiles sera pris en charge. Le studio nous promet aussi « bien d'autres choses », qui seront dévoilées plus tard.Cependant, ce n'est pas la chose la plus intéressante que nous a apprise Innersloth, puisque le studio. Voici ce qui est prévu :Si nous ne savons pas quand ces changements seront implantés, le studio les a, d'ores et déjà, présentées en vidéo. Vous pouvez la retrouver ci-dessous.En plus de tout cela, rappelons également qu'. Nous en saurons plus sur ces nouveautés, les versions consoles et la prochaine mise à jour assez vite.