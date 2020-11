Among Us : Patch notes du 3 novembre, tous les détails de la mise à jour

Patch notes Among Us 3 novembre Ajout d'une option pour rendre les votes anonymes Les votes apparaîtront en gris.

Modification de la barre des tâches Le mode « Always » fonctionne comme d'habitude. Le mode meeting ne met à jour la barre que durant les réunions. Le mode invisible supprime entièrement la barre des tâches.

MIRA : le sabotage des communications efface les security logs.

Ajout de symboles pour la tâche des fils électriques.

Ajouts des cosmétiques sur l'écran des réunions.

Diverses corrections de bugs.

Les joueurs d'peuvent en effet profiter d'une petite mise à jour depuis ce 3 novembre. Ce n'est pas encore l'arrivée de la quatrième carte , mais plusieurs ajouts raviront sans aucun doute la communauté. Innersloth souhaite aussi prévenir que les anti-triches ont malheureusement amené avec eux quelques problèmes, qui sont en cours de corrections.Qui plus est, outre les ajouts indiqués ci-dessous, le studio explique également ses plans à venir, en précisant que la nouvelle carte est toujours en cours de créations, qu'une traduction en plusieurs langues est également prévue, sans oublier l'implantation de comptes, ce qui rendra également plus faciles les signalements.Pour rappel, Among Us est disponible sur PC et mobiles. Vous pouvez, si vous souhaitez apporter de la diversité dans vos parties, profiter de quelques règles originales . Un guide sur les raccourcis clavier est également disponible ici