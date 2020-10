Among Us : Touches et raccourcis clavier

Les touches et raccourcis à connaître sur Among Us

Espace ou E → Accéder à une tâche lorsqu'elle est à portée (le bouton « Use » s'active)

Echap → Fermer un menu ou une tâche

Tab → Afficher la carte

A → Tuer un crewmate si la portée en tant qu'Imposteur le permet

R → Signaler un cadavre

Z → Monter

Q → Aller à gauche

S → Descendre

D → Aller à droite

Flèches directionnelles → Se déplacer, équivalentes aux touches ZQSD

Alt + Entrée → Passer rapidement entre les modes plein écran et fenêtré

Clic gauche de la souris → À utiliser lors de la réalisation des tâches et pour interagir dans le menu

À moins de vivre au fond d'une grotte, vous n'êtes sûrement pas passé à côté d'Among Us, le fameux jeu vidéo d'ambiance multijoueur en ligne, développé et édité par le studio InnerSloth. Depuis quelques semaines, le titre ne cesse de faire de nouveaux adeptes et continue de séduire les fans de la première heure.Alors que le concept d'Among Us reste relativement simple étant donné que le joueur incarnera soit un Crewmate, devant réaliser diverses tâches pour gagner la partie, soit un Imposteur, ayant pour seul objectif de saboter les équipements en gardant à l'esprit d'assassiner sauvagement l'un de ses collègues au détour d'un couloir, la bonne connaissance des touches et des raccourcis clavier pourrait s'avérer être d'une grande aide dans certaines situations. En effet, alors quepour réaliser la plupart des actions,Bien entendu, les joueurs évoluant sur les supports mobiles devront continuer à tapoter leur écran pour tenter d'atteindre leurs différents objectifs, ce guide s'adressant uniquement aux utilisateurs PC.Par défaut,est paramétré pour fonctionner avec un clavier QWERTY, cependant, le raccourci clavier Alt + Maj vous permettra de passer en AZERTY (clavier français) et d'utiliser vos touches habituelles.