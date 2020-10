Among Us : Des mini-jeux pour renouveler votre expérience

Des mini-jeux uniques sur Among Us

Cache-cache Les Crewmates doivent tout faire pour réaliser l'entièreté de leurs tâches tout en restant cacher et à distance de l'Imposteur. Règles Il n'est pas nécessaire que l'Imposteur se révèle et se dévoile.

Il est interdit de signaler les corps.

Il est interdit d'expulser l'Imposteur.

Il est interdit de ne pas effectuer les tâches.

Il est interdit de saboter une pièce tant qu'il ne s'agit pas d'un local électrique. Paramètres recommandés Maps → The Skeld ou Polus

# Impostors → 1

Confirm Ejects → Non définie

# Emergency Meetings → 1

Emergency Cooldown → 0 seconde

Discussion Time → 0 seconde

Voting Time → 0 seconde

Player Speed → 1,0x

Crewmate Vision → 0,5x

Impostor Vision → 0,25x

Kill Cooldown → 10 secondes

Kill Distance → Short

Visual Tasks → Non définies

# Common Tasks → 0

# Long Tasks → 0

# Short Tasks → 5

Slenderman Les Crewmates ne verront quasiment plus rien et devront déterminer quelles sont les tâches à effectuer, tandis que l'Imposteur tentera d'éliminer l'ensemble des joueurs le plus rapidement possible. Règles La lumière doit être sabotée au début de la partie.

Il est interdit de saboter autre chose que les lumières.

Il est interdit d'expulser l'Imposteur.

Il est interdit de signaler les corps.

Il est interdit de ne pas effectuer les tâches. Paramètres recommandés Maps → The Skeld

# Impostors → 1

Confirm Ejects → Non définie

# Emergency Meetings → 0

Emergency Cooldown → 0 seconde

Discussion Time → 0 seconde

Voting Time → 0 seconde

Player Speed → 1,5x

Crewmate Vision → 0,5x

Impostor Vision → 1,5x

Kill Cooldown → 30 secondes

Kill Distance → Short

Visual Tasks → Non définies

# Common Tasks → 0

# Long Tasks → 0

# Short Tasks → 8

Pièce sécurisée Au début d'une partie, l'Imposteur se dévoilera et choisira deux salles dans lesquelles il ne pourra tuer personne. Lorsque l'Imposteur tue quelqu'un, il doit immédiatement le signaler et définir deux nouvelles pièces où les Crewmates seront en sécurité. Règles L'imposteur doit se révéler au début de la partie.

Il est interdit d'expulser l'Imposteur.

Il est interdit de ne pas effectuer les tâches.

Le camping est interdit.

Il est interdit de tuer un innocent dans une pièce sécurisée.

Il est interdit de rester toute la partie dans une pièce sécurisée. Paramètres recommandés Maps → The Skeld ou Polus

# Impostors → 1

Confirm Ejects → Non définie

# Emergency Meetings → 0

Emergency Cooldown → 0 seconde

Discussion Time → 0 seconde

Voting Time → 0 seconde

Player Speed → 1,75x

Crewmate Vision → 1,0x

Impostor Vision → 1,0x

Kill Cooldown → 20 secondes

Kill Distance → Short

Visual Tasks → Non définies

# Common Tasks → 1

# Long Tasks → 0

# Short Tasks → 5

Chambre sécurisée 2.0 Tous les participants doivent changer leur pseudonyme afin de prendre le nom d'une pièce de la carte définie. Chaque joueur aura le droit de se réfugier dans la pièce dont il porte le nom sans qu'il puisse être tué par l'Imposteur. Par exemple, si un joueur se nomme Storage, il ne pourra pas être sauvagement assassiner par l'Imposteur s'il s'y trouve. Règles Il n'est pas nécessaire que l'Imposteur se révèle et se dévoile.

Il est interdit de tuer un joueur portant le nom de la pièce dans laquelle il se trouve.

Il est interdit de signaler les corps trouvés.

Il est interdit d'expulser l'Imposteur.

Le camping est interdit.

Il est interdit de ne pas effectuer les tâches.

Il est interdit de saboter quoi que ce soit.

Plusieurs joueurs peuvent choisir le même nom. Paramètres recommandés Maps → The Skeld

# Impostors → 1

Confirm Ejects → Non définie

# Emergency Meetings → 1

Emergency Cooldown → 0 seconde

Discussion Time → 0 seconde

Voting Time → 0 seconde

Player Speed → 1,25x

Crewmate Vision → 1,25x

Impostor Vision → 1,5x

Kill Cooldown → 20 secondes

Kill Distance → Short

Visual Tasks → Non définies

# Common Tasks → 2

# Long Tasks → 2

# Short Tasks → 4

Rapide et gagne L'objectif est simple, les Crewmates doivent effectuer leurs tâches le plus rapidement possible pendant que l'Imposteur tentera d'exterminer l'entièreté des joueurs. Règles Il n'est pas nécessaire que l'Imposteur se révèle et se dévoile.

Il est interdit de signaler les corps trouvés.

Il est interdit d'expulser l'Imposteur.

Il est interdit de ne pas effectuer vos tâches.

Le sabotage est interdit à l'exception des portes qui peuvent être fermées. Paramètres recommandés Maps → The Skeld ou MIRA HQ

# Impostors → 1

Confirm Ejects → Non définie

# Emergency Meetings → 1

Emergency Cooldown → 0 seconde

Discussion Time → 0 seconde

Voting Time → 0 seconde

Player Speed → 2,25x

Crewmate Vision → 1,0x

Impostor Vision → 1,0x

Kill Cooldown → 10 secondes

Kill Distance → Short

Visual Tasks → Non définies

# Common Tasks → 0

# Long Tasks → 0

# Short Tasks → 5

Alors qu'Among Us rencontre toujours un franc succès auprès de joueurs qui se font, chaque jour, de plus en plus nombreux, certains fans du titre d'InnerSloth se sont amusés à changer les règles des parties traditionnelles en imaginant de nouveaux concepts inédits. En effet, comme vous le savez, il est possible sur Among Us de définir précisément de plusieurs paramètres, permettant d'adapter les parties en fonction du nombre de joueurs et de la carte définie. Cependant, des amateurs du titre phénomène se sont permis d'ajouter une nouvelle dimension à Among Us, en adaptant certains concepts de jeux vidéo bien connus, offrant, en perspective, d'innombrables nouvelles heures de jeu amusantes.Si les plus imaginatifs d'entre vous ont quelques idées intéressantes pour de nouveaux concepts, n'hésitez surtout pas à nous les proposer par l'intermédiaire de l'espace commentaire, présent ci-dessous, afin que nous les rajoutions à notre guide.