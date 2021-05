Among Us : L'une des nouvelles couleurs est le rose, plus d'informations le 10 juin

here's one of the new colors coming to our next big update!!!



ROSE



we'll reveal more info during @summergamefest, so keep an eye out June 10 pic.twitter.com/8ejpH3cXvl — Among Us (@AmongUsGame) May 20, 2021

Les joueurs d'pourront prochainement choisir six nouvelles couleurs pour leur personnage, notamment pour compenser l'augmentation du nombre de joueurs par partie, passant de 10 à 15. En attendant une présentation plus complète,Ainsi, une fois que cette mise à jour sera disponible, les joueurs pourront choisir cette couleur pour leur personnage. Cinq autres seront présentées le 10 juin,, comme l'a indiqué que le studio sur ses réseaux sociaux.Pour rappel, la prochaine mise à jour majeure d'apportera en plus des lobbies plus grands et des nouvelles couleurs, un nouveau style artistique , pour rafraîchir les graphismes. Une nouvelle interface pour les réunions sera également introduite . Enfin, sachez que les développeurs ont récemment annoncé la sortie du jeu sur PlayStation 4 et 5