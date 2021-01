Among US fait le point sur le contenu à venir et explique pourquoi c'est « si long » de déployer certaines mises à jour

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Après avoir révélé coup sur coup la nouvelle carte , le lancement sur Nintendo Switch et le portage imminent sur les consoles Xbox , les développeurs d'Among Us sont restés silencieux. Toutefois, ils n'ont pas chômé, puisqu'ils expliquent dans une publication sur le site officiel avoir travaillé sur plusieurs choses, notamment les nouveautés à venir au début de cette année 2021.Comme promis,, même si nous ne savons pas encore quand précisément. La version Xbox One et Xbox Series est également en cours de développement, même si le studio sort d'une période « extrêmement chargée » en termes de travail. L'ajout des comptes, pour que le lancement d'une partie avec des amis soit plus simple, par exemple, est toujours en cours de travail et sera déployé plus tard cette année, mais n'arrivera pas aussi vite que ce qu'espéraient les développeurs. Innersloth ne souhaite pas ajouter quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement.Finalement, pour conclure son message, le studio, qui a vu Among Us littéralement exploser l'été dernier alors qu'il n'avait plus l'intention d'apporter de nouvelles choses à son jeu, a dû apprendre à travailler pour être plus productif. « Non seulement nous avons dû revenir travailler sur Among Us, alors que nous pensions que c'était fini ( une suite avait été annoncée, puis annulée , NDLR), mais nous avons également dû nous mettre en place pour le long terme ». De ce fait, les développeurs sont maintenant capables de se projeter sur le long terme et