Among Us : La suite abandonnée, pour se concentrer sur le premier opus

Nous avons décidé d'annuler Among Us 2 et de nous consacrer désormais sur l'amélioration d'Among Us. Tout le contenu que nous avions prévu pour Among Us 2 sera plutôt implanté dans le premier épisode. C'est probablement la décision la plus difficile, puisque cela implique d'aller au fond du code de base du jeu pour retravailler plusieurs parties. Nous avons prévu beaucoup de choses et nous sommes impatients d'apporter du nouveau contenu à tout le monde.

Véritable succès depuis plusieurs semaines, en partie grâce aux streamers qui ont permis de le mettre en avant sur Twitch et YouTube,comme l'a annoncé Innersloth. En effet, après avoir murement réfléchi, les développeurs. De ce fait, les nouveautés arriveront directement dans le jeu sorti en juin 2018, qui n'en finit plus de séduire de nouveaux joueurs.Parmi les nouveautés qui arriveront prochainement, les joueurs peuvent s'attendre, une licence éditée par Innersloth. Un système de liste d'amis est également prévu, alors que de nombreuses améliorations sur les serveurs seront aussi apportées, tout comme une augmentation de l'accessibilité. Among Us est, pour rappel, disponible sur PC et les appareils iOS et Android. Si vous souhaitez récupérer quelques cosmétiques, nous vous avons concocté plusieurs guides pour étoffer gratuitement votre inventaire avec des skins de Noël et Halloween