Among Us : La carte Airship arrivera début 2021, première bande-annonce

Quand arrivera la carte Airship dans Among Us ?

Innersloth nous avait donné rendez-vous ce 11 décembre pour découvrir un peu plus cette nouvelle carte, la quatrième d' Among Us . Si les détails sont assez maigres, nous avons tout de même un aperçu et une fenêtre de sortie.Cette carte se nommeet prend place dans un vaisseau. Selon les informations partagées par les développeurs, elle sera la plus grande des cartes que propose le jeu. Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont attendues, comme les échelles, de nouvelles tasks, mais aussi la possibilité de choisir dans quelle pièce apparaître. Le studio semble également nous réserver encore quelques surprises.Aucune date de sortie précise n'a été donnée,. Plus de détails seront partagés à l'approche de son arrivée.En attendant, nous vous laissons avec le trailer d'annonce, afin que vous fassiez connaissance avec cette nouvelle carte.